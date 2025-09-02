Зарплаты в Украине — как и кому из работников судов повысили оклады

Кошелек с иностранной и национальной валютой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине государственным служащим, которые работают в судах, а также помощникам судей, повысили заработную плату в сентябре 2025 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом проинформировал правительственный представитель в парламенте Тарас Мельничук.

Новые зарплаты работников судов в Украине

По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде, речь идет о принятии решения о повышении зарплат в аппарате местных общих судов, аппарате апелляционных судов, окружных админсудах, хозсудах, теруправлениях Госсудебной администрации, терподразделениях Службы судебной охраны, Госсудебной администрации, центральном органе управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей госслужбы в рамках постановления N1409 "Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году".

Новый подход к оплате труда госслужащих, работающих в судах, должен быть применен на весь период военного положения, однако не позднее чем до 31 декабря 2025 года.

Согласно решению, будет введен дополнительный коэффициент повышения должностных окладов государственных служащих аппарата судов. А именно:

в размере 1,19 — для работников аппарата местных общих судов;

в размере 1,3 — для сотрудников аппарата апелляционных судов, окружных админсудов, хозсудов, теруправлений Госсудебной администрации, терподразделений Службы судебной охраны;

в размере 1,2 — для работников в Государственной судебной администрации и в центральном органе управления Службы судебной охраны.

Повышение окладов будет обеспечиваться за счет судебных сборов и поступлений от обращения залога в доход госбюджета.

Повышение зарплаты для помощников судей

Также правительство повысило должностные оклады для работников патронатных служб в украинской системе правосудия (для помощников судей).

У таких работников коэффициенты повышения будут следующие:

в размере 1,45 — в Верховном Суде, высших спецсудах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

в размере 1,3 — в апелляционных судах, окружных административных, хозяйственных судах;

в размере 1,25 — в местных общих судах.

Утверждено, что на время военного положения премирование работников органов системы правосудия будет происходить максимально в 30% от должностных окладов вместе с учетом дополнительных коэффициентов повышения.

Напомним, в Украине хотят изменить правила взыскания заработной платы через суд. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №13664, предусматривающий неограниченный срок обращения работников в суд с исками.

Также мы писали об уровне заработной платы в центральных органах власти. Согласно обнародованной информации, самые высокие выплаты сосредоточены в ведомствах, отвечающих за контроль и регулирование.