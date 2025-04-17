Зарплати в Україні — хто отримуватиме оклад у 7,57 тис. грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні може зрости заробітна плата державних службовців, проте з певними обмеженнями. Зокрема, мінімальний посадовий оклад дорівнюватиме 7,57 тис. грн, а премія не зможе перевищувати 30% річного фонду заробітної плати.

Про це йдеться у законопроєкті №8222, ухваленому Верховною Радою.

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Так, у разі підписання проєкту закону президентом, будуть запроваджені єдині правила в оплаті праці держслужбовців на основі посадових класифікацій.

Документ пропонує встановити мінімальні розміри посадових окладів в держорганах станом на поточний рік — 2,5 розміру від рівня прожиткового мінімуму, тобто щонайменше 7,57 тис. грн, адже мінімум для працездатної особи становить 3,03 тис. грн.

Відповідна ініціатива вимагатиме додаткового фінансування у 82,2 млрд грн протягом до 2029 року:

2026 рік — 5,3 млрд грн;

2027 рік — 38,5 млрд грн;

2028 рік — 19,2 млрд грн;

2029 рік — 19,2 млрд грн.

Окрім того, законопроєкт у разі затвердження пропонуватиме:

запровадження прозорої системи на основі посадових класифікацій;

посилення ролі посадових окладів;

припинення надмірних необґрунтованих виплат;

запровадження механізму оптимізації граничної кількості працівників держорганів.

Нововведення у класифікації посад та окладах запрацюють у дві хвилі.

Зокрема, державні службовці отримуватимуть такі види премій:

за результатом щорічного оцінювання роботи;

щомісячна/квартальна премія, що залежать від внеску в загальний підсумок роботи державного органу.

Проєкт пропонує такі обмеження премій:

річна сума премій не зможе бути вищою за 30% від обсягу річного фонду заробітної плати працівника;

щомісячний розмір премії не може перевищувати 30% від окладу за відпрацьований період;

розмір квартальної премії не може бути вищим за 90% окладу за відпрацьований період у кварталі.

Щодо відпусток та компенсацій, то держслужбовці матимуть право на 30 днів відпустки та матдопомогу під час її надання.

Будуть передбачені гарантійні та компенсаційні виплати:

компенсації за діяльність, що передбачає доступ до держтаємниці;

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань;

фіндопомога, що надається разом зі щорічною основною відпусткою;

інші гарантійні виплати.

Зміни в зарплатах працівників судів

Зокрема, завдяки законопроєкту підвищаться посадові оклади працівників судів. Так, на період воєнного стану та ще пів року після завершення збільшаться зарплати держслужбовців, які працюють у судах та в різних органах сфери правосуддя. Це стане можливим завдяки додатковим коефіцієнтам до окладів, зокрема, за рахунок спецфонду держбюджету країни.

Для підвищення зарплат працівників судових апаратів по всій країні, планують змінити рівень юрисдикції судів: всі вони в окремих областях чи містах будуть віднесені до держорганів, що діють на території всієї країни, а місцеві суди будуть прирівняні до органів обласного рівня, що дасть змогу осучаснити оклади.

Очікується, що в разі затвердження документа, цьогоріч діятиме спеціальний алгоритм в умовах воєнного стану, а, починаючи з 2026-го набудуть чинності зміни, що передбачають обмеження на зарплати чиновників.

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