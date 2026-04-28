Зарплати у 2027 році: кому Кабмін завчасно затвердив нові суми окладів

Український уряд затвердив підвищені посадові оклади деяким працівникам до 48 000 грн на 2027 рік. Згідно з ухваленим рішенням, більші суми на кілька тисяч гривень передбачені для фахівців однієї з державних установ.

Про те, кому платитимуть більше наступного року, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому з працівників підвищать зарплату у 2027 році

Йдеться про ухвалення постанови №516 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" № 5, згідно з якою оновили схеми посадових окладів працівникам держустанови "Офіс із залучення та підтримки інвестицій". У документі вказана очікувана грошова мотивація працівників на 2027 рік.

Цього року також діє затверджена урядом схема посадових окладів працівників цієї держустанови. Наступного року суми зростуть одразу на кілька тисяч гривень.

Очікується, що більше отримуватиме виконавчий директор, у якого нині оклад становить 43 700 грн. Також зросте базова сума у заступника виконавчого директора, який нині отримує 34 100 грн.

Підвищать оклад головному бухгалтеру з нинішніх до 28 500 грн. Переглянуть базовий розмір начальнику управління, для кого передбачені суми від 28 300 до 31 000 грн.

Також на кілька тисяч зросте виплата начальника служби, радника з нинішніх 22 700 — 23 000 грн. Оновлять суми провідним аналітикам, експертам, юрисконсультам, бухгалтерам, фахівцям з управління проєктами та програмами з регіонального представництва, фахівцям з публічних закупівель, уповноваженим з антикорупційної діяльності, інженерам-програмістам, консультантам, документознавцям, яким нині нараховують 17 700 — 22 700 грн.

Зростуть оклади аналітиків І категорії, яким нині платять 17 000 грн, та аналітикам ІІ категорії з нинішніх 11 500 — 13 500 грн. Також підвищать виплати помічнику виконавчого директора, фахівцеві з інформаційних технологій, яким нараховують 11 000 — 11 400 грн.

Згідно з постановою уряду №516, розміри посадових окладів Офісу із залучення та підтримки інвестицій на 2027 рік затвердили на такому рівні:

Виконавчий директор отримуватиме 48 030 грн;

Заступник виконавчого директора — 37 479 грн;

Головний бухгалтер — 31 324 грн;

Начальник управління — від 31 104 до 34 071 грн;

Начальник служби, радник — від 24 949 до 25 279 грн.

Також від 19 454 до 24 949 грн отримуватимуть провідні: аналітик, експерт, юрисконсульт, бухгалтер, фахівець з управління проєктами та програмами з регіонального представництва, фахівець з публічних закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності, інженер-програміст, консультант та документознавець.

Аналітикам І категорії, фахівцям з управління проєктами та програми з регіонального представництва І категорії, старшим експертам, юрисконсультам платитимуть 18 684 грн.

Аналітикам ІІ категорії, економістам з фінансової роботи, менеджерам з персоналу — від 12 639 до 14 838 грн.

Помічникам виконавчого директора, фахівцям з інформаційних технологій, простим фахівцям обіцяють оклади від 12 090 до 12 530 грн 2027 року.

Що варто знати про Офіс із залучення інвестицій

Урядову інституцію Офіс із залучення та підтримки інвестицій (відому як UkraineInvest) створили близько десяти років тому для залучення прямих іноземних інвестицій, супроводження великих інвесторів та поліпшення інвестклімату в країні.

Завданням працівників Офісу є надання допомоги інвесторам у взаємодії з органами влади та вирішення питань реалізації проєктів.

Серед ключових інструментів взаємодії є "консьєрж-сервіс", що передбачає постійну взаємодію з інвестором з усіх питань, які можуть у нього виникнути: від змін у нормативній базі до захисту майнових прав.

