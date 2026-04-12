Скільки платять поліцейським в Україні: оклади, премії та доплати у 2026 році

Середня зарплата співробітника поліції в Україні у квітні 2026 року складає 24 500 грн. Але "на руки" поліцейські отримують 35 000 грн і більше. В цю суму входить базовий оклад, премія, доплати за звання, вислугу років, роботу в нічні зміни тощо.

Скільки отримує поліцейський в Україні та як формуються його зарплата, розповідають Новини.LIVE з посиланням на видання Nfront.

З чого складається зарплата поліцейського

Грошове забезпечення співробітника поліції насамперед включає основний оклад, який залежить від посади та звання — від рядового до генерала. До нього додаються надбавки за вислугу років (5-50%) та за особливі умови служби — до 100%.

Є й доплати за доступ до державної таємниці чи науковий ступінь. В поліції також передбачені премії за успішні операції, розкриття справ чи інтенсивність роботи, які становлять до 30% окладу.

Під час воєнного стану усі поліцейські отримують фіксовану доплату в сумі 10 000 грн, а в зоні бойових дій ще плюс 30 000 грн.

Зарплати поліцейських, як і усіх інших держслужбовців в Україні щороку індексуються відповідно до рівня інфляції.

Скільки отримують поліцейські на різних посадах

Реальні доходи поліцейських в Україні залежать від досвіду працівника та регіону, де він несе службу, та в середньому становлять:

патрульний: базовий оклад — 18 000-26 000 грн, середній дохід з доплатами — 24 000-28 000 грн на місяць;

дільничий офіцер: оклад — 25 000-28 000 грн, з доплатами — 28 000-35 000 грн на місяць;

слідчий/детектив: оклад — 30 000-45 000 грн, з доплатами — 35 000-50 000 грн на місяць;

керівник підрозділу: оклад — 40 000+ грн, з доплатами — 45 000-60 000+ грн на місяць.

Зазначені суми не включають щомісячні воєнні доплати — 10 000-30 000 грн, та премії за успішні операції, які можуть становити ще кілька тисяч гривень.

