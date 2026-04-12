Скільки платять поліцейським в Україні: оклади, премії та доплати у 2026 році

Скільки заробляє поліцейський в Україні: оклади та премії у 2026 році

Скільки заробляє поліцейський в Україні: оклади та премії у 2026 році

Дата публікації: 12 квітня 2026 11:02
Шеврон поліції на формі, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Середня зарплата співробітника поліції в Україні у квітні 2026 року складає 24 500 грн. Але "на руки" поліцейські отримують 35 000 грн і більше. В цю суму входить базовий оклад, премія, доплати за звання, вислугу років, роботу в нічні зміни тощо. 

Скільки отримує поліцейський в Україні та як формуються його зарплата, розповідають Новини.LIVE  з посиланням на видання Nfront.

З чого складається зарплата поліцейського

Грошове забезпечення співробітника поліції насамперед включає основний оклад, який залежить від посади та звання — від рядового до генерала. До нього додаються надбавки за вислугу років (5-50%) та за особливі умови служби — до 100%.

Є й доплати за доступ до державної таємниці чи науковий ступінь. В поліції також передбачені премії за успішні операції, розкриття справ чи інтенсивність роботи, які становлять до 30% окладу.

Під час воєнного стану усі поліцейські отримують фіксовану доплату в сумі 10 000 грн, а в зоні бойових дій ще плюс 30 000 грн.

Читайте також:

Зарплати поліцейських, як і усіх інших держслужбовців в Україні щороку індексуються відповідно до рівня інфляції.

Скільки отримують поліцейські на різних посадах

Реальні доходи поліцейських в Україні залежать від досвіду працівника та регіону, де він несе службу, та в середньому становлять:

  • патрульний: базовий оклад — 18 000-26 000 грн, середній дохід з доплатами — 24 000-28 000 грн на місяць;
  • дільничий офіцер: оклад — 25 000-28 000 грн, з доплатами — 28 000-35 000 грн на місяць;
  • слідчий/детектив: оклад — 30 000-45 000 грн, з доплатами — 35 000-50 000 грн на місяць;
  • керівник підрозділу: оклад — 40 000+ грн, з доплатами — 45 000-60 000+ грн на місяць.

Зазначені суми не включають щомісячні воєнні доплати — 10 000-30 000 грн, та премії за успішні операції, які можуть становити ще кілька тисяч гривень. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли зросте грошове забезпечення українських військовослужбовців. Військовий омбудсман Ольга Решетилова назвала три умови, які треба виконати, щоб підвищити виплати захисникам. Все залежить не лише від держави, а й від суспільства. 

Також Новини.LIVE писали про зарплати співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні. Штат ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців та працівників. Усім їм зарплату нараховують за різними принципами.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
