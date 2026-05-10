Зарплаты полицейских в Украине предлагают повысить: новые оклады и надбавки

Работники полиции, деньги. Фото: Нацполиция, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут существенно вырасти зарплаты полицейских. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Какие изменения планируются

Законопроект №6506-1 о внесении изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских находится в Верховной Раде с 2022 года. 12 марта 2025 года парламент принял его в первом чтении с условием доработки.

Документом предлагается установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы.

Как будут начислять зарплаты полицейским

Согласно законопроекту, денежное обеспечение работников будет включать:

Читайте также:

должностной оклад;

доплату за специальное звание;

надбавку за выслугу лет;

доплату за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

доплату за научную степень и/или ученое звание;

премию, размер которой не может превышать 30% должностного оклада.

Должностной оклад полицейских составит не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года.

Какие доплаты предлагают полицейским

Законопроект устанавливает ежемесячную надбавку за выслугу лет в зависимости от стажа службы:

от 1 до 2 лет — 5%;

от 2 до 4 лет — 10%;

от 4 до 7 лет — 15%;

от 7 до 10 лет — 20%;

от 10 до 13 лет — 25%;

от 13 до 16 лет — 30%;

от 16 до 19 лет — 35%;

от 19 до 22 лет — 40%;

от 22 до 25 лет — 45%;

свыше 25 лет — 50% должностного оклада.

Отмечается, что Министерство финансов не поддержало инициативу. В ведомстве указали, что документ противоречит Закону "О Кабинете Министров Украины" в части полномочий правительства по определению условий денежного обеспечения полицейских, а также не учитывает необходимости единых подходов к формированию условий оплаты труда для всех силовых структур.

Комитет по вопросам бюджета пришел к выводу, что законопроект будет влиять на показатели государственного бюджета и увеличивать расходы Пенсионного фонда Украины.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменятся зарплаты строителей в Украине в 2026 году. Правительство пересмотрело постановление, которое регулирует подход к формированию сметы в отрасли. Уровень заработной платы строителей заказчики будут определять на начальном этапе подготовки проекта.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым госслужащим повысят зарплаты до 48 000 грн. Изменения заработают уже в 2027 году. Это предусматривает постановление Кабмина №516 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины" № 5.