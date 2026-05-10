Зарплаты полицейских в Украине предлагают повысить: новые оклады и надбавки

Зарплаты полицейским хотят начислять по-новому: какие изменения предлагают
В Украине могут существенно вырасти зарплаты полицейских. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Какие изменения планируются
Законопроект №6506-1 о внесении изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских находится в Верховной Раде с 2022 года. 12 марта 2025 года парламент принял его в первом чтении с условием доработки.
Документом предлагается установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы.
Как будут начислять зарплаты полицейским
Согласно законопроекту, денежное обеспечение работников будет включать:
- должностной оклад;
- доплату за специальное звание;
- надбавку за выслугу лет;
- доплату за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
- доплату за научную степень и/или ученое звание;
- премию, размер которой не может превышать 30% должностного оклада.
Должностной оклад полицейских составит не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года.
Какие доплаты предлагают полицейским
Законопроект устанавливает ежемесячную надбавку за выслугу лет в зависимости от стажа службы:
- от 1 до 2 лет — 5%;
- от 2 до 4 лет — 10%;
- от 4 до 7 лет — 15%;
- от 7 до 10 лет — 20%;
- от 10 до 13 лет — 25%;
- от 13 до 16 лет — 30%;
- от 16 до 19 лет — 35%;
- от 19 до 22 лет — 40%;
- от 22 до 25 лет — 45%;
- свыше 25 лет — 50% должностного оклада.
Отмечается, что Министерство финансов не поддержало инициативу. В ведомстве указали, что документ противоречит Закону "О Кабинете Министров Украины" в части полномочий правительства по определению условий денежного обеспечения полицейских, а также не учитывает необходимости единых подходов к формированию условий оплаты труда для всех силовых структур.
Комитет по вопросам бюджета пришел к выводу, что законопроект будет влиять на показатели государственного бюджета и увеличивать расходы Пенсионного фонда Украины.
