Зарплати у 2025 році — як змінились доходи українських чиновників

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році середня заробітна плата в центральних державних органах продовжує зростати. Відповідний показник додав 15,5% порівняно з травнем минулого року, досягнувши 58,8 тис. гривень.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством фінансів.

Реклама

Читайте також:

Де найбільші зарплати в центральних держорганах

За рівнем офіційної заробітної плати серед центральних державних органів лідирує Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг. Там в середньому отримують по 114 тис. гривень. Загалом у НКРЕКП налічується 525 працівників.

На другому місці за рівнем оплати праці з-поміж держорганів — Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Там в середньому працівникам виплачують по 96,1 тис. гривень. Чисельність співробітників становить 59 осіб.

Замикає трійку лідерів за рівнем заробітних плат Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Співробітники відповідного органу отримують у середньому 91,3 тис. гривень. Там налічується 373 співробітників.

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), де виплачують у середньому 89,5 тис. гривень. У комітеті налічується 269 працівників.

Дані щодо зарплат в держорганах. Джерело: Мінфін

Хто з керівників держорганів отримує найвищі зарплати

У середньому зарплатня керівництва відомств дорівнює 128,4 тис. гривень за показниками травня 2025 року. У трійці лідерів за рівнем оплати праці керівники:

Національного агентства із запобігання корупції — 303,5 тис. гривень (п'ять чиновників);

Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей — 287,4 тис. гривень (чотири чиновники);

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 232,9 тис. гривень (семеро осіб).

Окрім того, високі зарплати у керівництва Центральної виборчої комісії. У травні оплата праці становила 211,7 тис. гривень (18 осіб).

Дані щодо зарплат керівників. Джерело: Мінфін

Яка середня зарплата в Україні у 2025 році

За даними Державної служби статистики, розмір середньомісячної зарплати в країні за перший квартал поточного року зріс на 24,1% проти аналогічного періоду попереднього року. Нині показник становить 23,46 тис. гривень.

Водночас новий показник від Пенсійного фонду щодо середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яку відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховують для обчислення пенсії, становить 19,85 тис. гривень.

Раніше ми писали, що держслужбовцям виплачуватимуть премії за оновленими правилами. Винагорода сумарно не зможе бути більшою за 30% фонду від зарплати за рік.

Також ми розповідали про індексацію зарплати у липні поточного року. Виплати для українських працівників осучаснять за коефіцієнтом 4,4%.