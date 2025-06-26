Зарплаты в 2025 году — как изменились доходы украинских чиновников

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году средняя заработная плата в центральных государственных органах продолжает расти. Соответствующий показатель прибавил 15,5% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 58,8 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов.

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Где самые большие зарплаты в центральных госорганах

По уровню официальной заработной платы среди центральных государственных органов лидирует Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг. Там в среднем получают по 114 тыс. гривен. Всего в НКРЭКУ насчитывается 525 работников.

На втором месте по уровню оплаты труда среди госорганов — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Там в среднем работникам выплачивают по 96,1 тыс. гривен. Численность сотрудников составляет 59 человек.

Замыкает тройку лидеров по уровню заработных плат Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Сотрудники соответствующего органа получают в среднем 91,3 тыс. гривен. Там насчитывается 373 сотрудников.

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), где выплачивают в среднем 89,5 тыс. гривен. В комитете насчитывается 269 работников.

Данные по зарплатам в госорганах. Источник: Минфин

Кто из руководителей госорганов получает самые высокие зарплаты

В среднем зарплата руководства ведомств равна 128,4 тыс. гривен по показателям мая 2025 года. В тройке лидеров по уровню оплаты труда руководители:

Национального агентства по предотвращению коррупции — 303,5 тыс. гривен (пять чиновников);

Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей — 287,4 тыс. гривен (четыре чиновника);

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг — 232,9 тыс. гривен (семь человек).

Кроме того, высокие зарплаты у руководства Центральной избирательной комиссии. В мае оплата труда составила 211,7 тыс. гривен (18 человек).

Данные по зарплатам руководителей. Источник: Минфин

Какая средняя зарплата в Украине в 2025 году

По данным Государственной службы статистики, размер среднемесячной зарплаты в стране за первый квартал текущего года вырос на 24,1% против аналогичного периода предыдущего года. Сейчас показатель составляет 23,46 тыс. гривен.

В то же время новый показатель от Пенсионного фонда по средней заработной плате, с которой уплачены страховые взносы и которую в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывают для исчисления пенсии, составляет 19,85 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что госслужащим будут выплачивать премии по обновленным правилам. Вознаграждение суммарно не сможет быть больше 30% фонда от зарплаты за год.

Также мы рассказывали об индексации зарплаты в июле текущего года. Выплаты для украинских работников осовременят по коэффициенту 4,4%.