Зарплати держслужбовців — як змінились правила нарахування премій

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні державним службовцям почнуть виплачувати премії за новими правилами. Зокрема, сумарно винагорода таких працівників не зможе перевищувати 30% фонду від суми заробітної платні за рік.



Про це повідомляє пресслужба Національної агенції України з питань державної служби.

Що відомо про нові правила виплат премій держслужбовцям

Як відомо, у 2025 році уряд оновив процедуру оплати праці громадян на держслужбі за класифікацією посад. Зокрема, затвердив нові розміри надбавок до окладів за ранги державних службовців.

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Як зазначають у відомстві, з 20 червня 2025 року набуло законної сили "Типове положення про преміювання держслужбовців в держорганах, що провели класифікацію посад держслужби, їх апаратах (секретаріатах)".



Згідно з нормами, державним службовцям можуть встановлювати такі преміальні винагороди:

за результатом щорічної оцінки службової діяльності;

за підсумком місяця або кварталу.

Обсяг фонду преміювання державного органу має бути встановлений з часткою у 20% від обсягу загального фонду посадових окладів за увесь рік та в рамках економії фонду оплати праці співробітників.

Розміри преміальних винагород держслужбовців не можуть перевищувати:

у разі місячної премії — 30% розміру посадового окладу за відпрацьований час за місяць, за який її виплачують;

у разі квартальної премії — 90% розміру окладу протягом відповідного кварталу.

Загальний розмір преміальної винагороди, на який може розраховувати працівник на державній службі за рік, не перевищуватиме чверті фонду його сталої річної зарплати, куди входять:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг державного службовця.

Коли мають виплачувати різні види премій на держслужбі

Передбачені конкретні терміни для виплати премій працівникам на державній службі. А саме:

місячна премія — не пізніше від дати нарахування заробітної плати за місяць, коли вона призначена;

квартальна премія — не пізніше від дати виплати зарплатні за останній місяць кварталу, коли проводитимуть преміювання;

річна премія — за щорічним оцінюванням службової діяльності не пізніше дати виплати зарплатні за місяць, коли затвердили висновок оцінювання, не пізніше ніж у грудні кожного року.

Раніше ми писали про правила нарахування премій військовим у 2025 році. Мінімальна виплата має стартувати від частки у 10% розміру посадового окладу військовослужбовців.

Також повідомляли про індексацію заробітної плати у липні поточного року. Відомо, що виплати мають осучаснити за коефіцієнтом 4,4%.