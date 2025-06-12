Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата праці на держслужбі по-новому — суми надбавок та премій

Оплата праці на держслужбі по-новому — суми надбавок та премій

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 14:30
Зарплати у 2025 році — уряд затвердив розмір надбавок для держслужбовців
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Оновлення порядку нарахування оплати праці для держслужбовців Зміни в підході нарахування зарплати держслужбовцям

Кабінет міністрів оновив механізм оплати праці громадянам на державній службі за класифікацією посад. Зокрема, затверджено нові розміри надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців.

Це прописано у новій урядовій постанові №667 від 6 червня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Оновлення порядку нарахування оплати праці для держслужбовців

Йдеться про постанову, що вносить зміни до постанови №1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році" від 29 грудня 2023 року. 

Своєю постановою уряд оновив порядок нарахування заробітної плати для держслужбовців за класифікацією посад. Відповідні зміни діють з 10 червня 2025 року.

Йдеться про затвердження сталих розмірів доплат до окладів за ранги державних службовців в держорганах, що провели класифікацію посад держслужби. Документ торкнувся:

  • розмірів надбавок до окладів за ранги держслужбовців;
  • порядку преміювання працівників на держслужбі, які займають посади категорії "А".

Кабмін оприлюднив розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік. Йдеться про наступні суми залежно від рангу:

  • для дев'ятого рангу — 200 гривень;
  • для восьмого рангу — 300 гривень;
  • для сьомого рангу — 400 гривень;
  • для шостого рангу — 500 гривень;
  • для п'ятого рангу — 600 гривень;
  • для четвертого рангу — 700 гривень;
  • для третього рангу — 800 гривень;
  • для другого рангу — 900 гривень;
  • для першого рангу — 1000 гривень.

Зміни в підході нарахування зарплати держслужбовцям

Днями президент Володимир Зеленський підписав закон про оплату праці на основі класифікації посад №4282-ІХ, що передбачає фіксовану та варіативну заробітну плату для держслужбовців. 

Сталою складовою зарплати вважатимуть: 

  • оклад (з 2026 року мінімальний оклад дорівнюватиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • надбавку за вислугу років (2% від окладу за кожен рік стажу, однак не вище 30% окладу) — з квітня поточного року;
  • надбавку за ранг (яку визначив уряд постановою №667).

Варіативною складовою зарплати вважатиметься:

  • місячна премія (максимум 30% окладу за місяць);
  • квартальна премія (максимально 90% від окладу за квартал).
  • премія за підсумком року.

Раніше ми розповідали про те, що зарплата вчителя початкових класів у приватних закладах може сягати 50 тис. грн. Відомо, де платять найбільше.

Також повідомлялося, що Національний банк дав оцінку розміру зарплат українських громадян у 2025 році. За його даними, цьогоріч доходи зростають, проте доволі повільними темпами через інфляцію. 

зарплати робота гроші ринок праці держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації