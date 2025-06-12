Зарплати у 2025 році — уряд затвердив розмір надбавок для держслужбовців

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів оновив механізм оплати праці громадянам на державній службі за класифікацією посад. Зокрема, затверджено нові розміри надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців.

Це прописано у новій урядовій постанові №667 від 6 червня 2025 року.

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Оновлення порядку нарахування оплати праці для держслужбовців

Йдеться про постанову, що вносить зміни до постанови №1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році" від 29 грудня 2023 року.

Своєю постановою уряд оновив порядок нарахування заробітної плати для держслужбовців за класифікацією посад. Відповідні зміни діють з 10 червня 2025 року.

Йдеться про затвердження сталих розмірів доплат до окладів за ранги державних службовців в держорганах, що провели класифікацію посад держслужби. Документ торкнувся:

розмірів надбавок до окладів за ранги держслужбовців;

порядку преміювання працівників на держслужбі, які займають посади категорії "А".

Кабмін оприлюднив розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік. Йдеться про наступні суми залежно від рангу:

для дев'ятого рангу — 200 гривень;

для восьмого рангу — 300 гривень;

для сьомого рангу — 400 гривень;

для шостого рангу — 500 гривень;

для п'ятого рангу — 600 гривень;

для четвертого рангу — 700 гривень;

для третього рангу — 800 гривень;

для другого рангу — 900 гривень;

для першого рангу — 1000 гривень.

Зміни в підході нарахування зарплати держслужбовцям

Днями президент Володимир Зеленський підписав закон про оплату праці на основі класифікації посад №4282-ІХ, що передбачає фіксовану та варіативну заробітну плату для держслужбовців.

Сталою складовою зарплати вважатимуть:

оклад (з 2026 року мінімальний оклад дорівнюватиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

надбавку за вислугу років (2% від окладу за кожен рік стажу, однак не вище 30% окладу) — з квітня поточного року;

надбавку за ранг (яку визначив уряд постановою №667).

Варіативною складовою зарплати вважатиметься:

місячна премія (максимум 30% окладу за місяць);

квартальна премія (максимально 90% від окладу за квартал).

премія за підсумком року.

Раніше ми розповідали про те, що зарплата вчителя початкових класів у приватних закладах може сягати 50 тис. грн. Відомо, де платять найбільше.

Також повідомлялося, що Національний банк дав оцінку розміру зарплат українських громадян у 2025 році. За його даними, цьогоріч доходи зростають, проте доволі повільними темпами через інфляцію.