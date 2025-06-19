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Головна Фінанси Індексація зарплат у липні — які чекають зміни в доходах

Індексація зарплат у липні — які чекають зміни в доходах

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Дата публікації: 19 червня 2025 14:30
Зарплати у 2025 році — як зміняться доходи після індексації у липні
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Правила індексації зарплат у 2025 році Як зміняться зарплати працівників у липні

В Україні очікується індексація заробітної плати працівників у липні 2025 року. За розрахунками, осучаснення виплат за коефіцієнтом 4,4% відбудеться вперше для тих, хто, за рекомендацією Міністерства соціальної політики, базовим місяцем вважав січень поточного року.

Це передбачено нормами закону № 4059-IX "Про Держбюджет-2025". 

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Правила індексації зарплат у 2025 році

Відповідно до українського законодавства, здійснення індексації заробітної плати вважається соцгарантією держави, а за порушення цієї вимоги передбачені штрафні санкції для роботодавців.

Індексація зарплати може відбуватися за умови, коли індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, перевищить порогове значення індексації у 103%, відповідно до постанови №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення".

Як рекомендувало Мінсоцполітики, цьогоріч індексація зарплати має рахуватися, якщо дозволяє показник, з лютого, а січень необхідно вважати "базовим" місяцем, на відміну від 2024 року, коли базовим вважали грудень попереднього року.

Як зміняться зарплати працівників у липні

За інформацією Держслужби статистики, у травні індекс інфляції становив 101,3%, у зв'язку з цим накопичувальний індекс змінився так: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%). 

Через перевищення порогу індексації наступного місяця має відбутися осучаснення виплат з відсотком індексації у 4,4%. Максимально розмір індексації може становити 133 грн. 

Проте ті, хто не дослухався до рекомендацій Мінсоцполітики, і базовим місяцем вважав грудень 2024 року, зможуть переглянути розмір зарплат у липні з відсотком індексації у 3,5%. Максимальний розмір індексації не може бути вищим за 105,9 грн.

Раніше ми писали, що у липні на грошове забезпечення в ЗСУ очікує осучаснення. Відомо, як саме можуть змінитися виплати після індексації. 

Також повідомлялося, що уряд змінив процедуру оплати праці держслужбовців за класифікацією посад. Затвердили оновлені розміри надбавок до посадових окладів за ранги. 

зарплати гроші індексація працівники доходи
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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