Чоловік похилого віку на вулиці з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні правовий статус працюючих пенсіонерів в трудових відносинах регулюють загальні норми Кодексу законів про працю (КЗпП). Водночас для такої категорії працівників існують деякі важливі трудові, податкові та соціальні нюанси у 2026 році. Зокрема, відомо, як нараховується на заробітну плату пенсіонера єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на закон № 2464-VI.

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Як оплачується та оподатковується зарплата пенсіонерів

Згідно з чинними нормами українського законодавства, щодо розміру заробітної плати громадян похилого віку, які продовжують працювати, жодних занижень чи обмежень через вік немає.

Така категорія працівників підпадає під правила загальних мінімальних державних гарантій. Відповідно до закону №108/95-ВР "Про оплату праці", у разі повністю виконаної місячної норми праці зарплата не може бути нижчою за мінімальну в країні (у 2026 році — 8 647 грн).

Згідно з правилами, із суми зарплатні утримуються на загальних підставах такі ж розміри податків, як і з інших працівників непенсійного віку. А саме:

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Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

Військовий збір — 5%.

Пільги, ЄСВ та лікарняні працюючих пенсіонерів

У 2026 році громадяни, які продовжують працювати попри свій похилий вік, мають право на Податкову соціальну пільгу (ПСП), якщо розмір зарплати не вищий за граничний дохід для застосування пільги. При цьому, згідно з пп. 169.2.3 Податкового кодексу, розмір пенсії у разі визначення доходу до уваги не беруть, оскільки порівнюють виключно суму зарплатні.

Щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачує роботодавець до Пенсійного фонду України (ПФУ), то для людей похилого віку також не передбачені обмеження. Підприємства перераховують ЄСВ на загальних підставах зі ставкою 22%, згідно із законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Статус пенсіонера не звільняє роботодавців від сплати таких внесків. Водночас, є певні нюанси:

Якщо йдеться про основне місце роботи, а громадянин не має інвалідності, працюючи на неповну ставку, то застосовуються загальні норми: ЄСВ сплачується у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок (донараховують до суми "мінімалки"). Якщо у пенсіонера є група інвалідності, то роботодавець може скористатися пільговою ставкою ЄСВ у розмірі 8,41% (на основі довідки чи витягу), у такому разі не діє правило доплати до мінімального внеску.

Щодо лікарняних, то вони виплачуються на загальних підставах відповідно до наявного страхового стажу. Оскільки працюючі пенсіонери вважаються застрахованими особами, то також мають законне право на допомогу з тимчасової непрацездатності. А саме:

До 3 років страхового стажу — 50% від середньої зарплати;

Від 3 до 5 років страхового стажу — 60% від середньої зарплати;

Від 5 до 8 років страхового стажу — 70% від середньої зарплати;

Більш ніж 8 років страхового стажу — 100% від середньої зарплати.

Особливості та гарантії в роботі людей похилого віку

В Україні офіційно заборонена дискримінація за віком, а тому факт досягнення громадянином пенсійного віку чи отримання пенсійних виплат не може стати підставою для звільнення роботодавцем. Відповідні права прописані у ст. 11 закону № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Також забороняється переводити таких працівників на посаду з нижчим рівнем оплати праці або суттєво змінювати умови через вік без згоди пенсіонера.

Зокрема, серед переваг — звільнення за власним бажанням не передбачає обов'язкового двотижневого "відпрацювання", а тому працівники-пенсіонери можуть розірвати трудові договори за власним бажанням будь-якої миті, якщо виходять на пенсію.

Також роботодавець у такому разі не має права утримувати із зарплатні суму за невідпрацьовані дні відпустки.

Щодо щорічної основної відпустки, то її тривалість має бути стандартна — не менш ніж 24 календарних дні. Для громадян похилого віку не застосується пільгова тривалість. Також пенсіонерам за віком гарантують право на відпустку без збереження зарплати тривалістю до 30 днів.

Пенсіонери можуть працювати на умовах повного робочого часу або неповного за домовленістю з роботодавцем з оплатою праці відповідно до відпрацьованого часу.

Залучати до нічних або надурочних робіт осіб літнього віку можна лише за їхньої згоди та за умови, що немає протипоказань за станом здоров'я.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що Мінфін оприлюднив п'ятірку держорганів центрального рівня, де нараховують найвищу середню заробітну плату. Зокрема, лідер списку — Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 105 800 грн. Також у переліку — Нацагенція з питань запобігання корупції із зарплатою 99 500 грн та Апарат Верховної Ради із середньою оплатою 96 800 грн.