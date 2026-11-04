Гривнева купюра у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі з питань праці розповіли, за яких умов працівникам можуть загрожувати відрахування із заробітної плати. Такий підхід можливий у низці випадків, однак є певний ліміт на дозволений відсоток стягнень. Також відомо, як діяти у разі незгоди щодо утримання частини заробітку.

Про те, що може чекати працівників у листопаді, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов роботодавці можуть утримувати частину зарплати

За інформацією Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці, згідно із законом "Про оплату праці" та Кодексу законів про працю України (КЗпП), працівники можуть недоотримати частину заробітної плати.

Згідно зі ст. 127 КЗпП, з-поміж підстав для відрахування суми заробітку:

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Невчасне повернення авансу — якщо працівник не виконав відповідне зобов'язання; Помилково нарахована більша сума заробітної плати — у ситуаціях, коли надмірне нарахування виникло під час обчислення; Невикористані кошти на відрядження — якщо працівником не була повернена відповідна сума у визначений термін; Відшкодування завданих збитків підприємству, установі чи організації, у передбачених нормами законодавства випадках; Відрахування за невідпрацьовані дні відпустки — у разі звільнення до закінчення індивідуального робочого року, за який було надано відпустку, окрім винятків.

Також компанії можуть здійснювати такі утримання:

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податки/обов’язкові платежі;

аліменти/виконавчі документи.

Водночас не всі переплачені суми коштів дають роботодавцю право автоматично утримувати зайво нараховані кошти.

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В які терміни мають бути здійснені відрахування

Для проведення відрахувань підприємство повинно дотриматися визначених законом термінів. Зокрема, якщо йдеться про повернення авансу, невикористаних сум коштів або зайво переплачених через лічильні помилки — роботодавець відповідне розпорядження має видати не пізніше одного місяця з дати завершення терміну повернення грошей або з часу виплати помилкового обчислення.

Водночас підприємства повинні дотриматись і інших умов, встановлених Кодексом про працю, зокрема йдеться про відсутність спорів працівників щодо підстав та розмірів відрахувань.

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Скільки роботодавець може утримати відсотків із зарплати

Підприємства не можуть на власний розсуд визначити будь-яку суму утримання. Потрібно враховувати законну підставу для відрахування та затверджені обмеження.

Питання розміру утримуваної суми прописане у ст. 128 Кодексу про працю. Згідно з нею, застосовуються такі відсотки обмежень:

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До 20% — загальне обмеження на утримання сум під час кожної виплати зарплати; До 50% — у ситуаціях, окремо передбачених нормами законодавства.

Як діяти у разі незгоди працівника з утриманням суми

Працівники наділені правом оскаржувати відповідні дії у визначеному законом порядку, якщо вважають, що роботодавці безпідставно утримали частину зарплати або порушили затверджений порядок. Громадяни можуть звернутися до суду у таких випадках:

відсутні законні підстави для відрахування;

неправильно визначені суми боргу;

порушені терміни або порядок оформлення утримання;

перевищений допустимий розмір відрахувань.

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