Гаманець із гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE

Міністерство фінансів України оприлюднило середні показники нарахованої заробітної плати працівникам центральних органів виконавчої влади у вересні 2026 року. Сума сягнула майже 64 000 грн, що на близько 5 000 грн більше проти минулого року. Водночас у вищих судових органах середня оплата перевищила 586 000 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну, передають Новини.LIVE.

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ТОП-5 держорганів із найвищою середньою зарплатнею

Згідно з інформацією Мінфіну, у вересні 2026 року держслужбовці отримали у середньому на 4 800 грн більше, ніж було рік тому, — 63 880 грн.

За вересневими даними, до п'ятірки держорганів центрального рівня з найвищою середньою нарахованою заробітною платою входять:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105 800 грн;

Нацагенція з питань запобігання корупції — 99 500 грн;

Апарат Верховної Ради — 96 800 грн;

Міністерство соцполітики — 96 300 грн;

Антимонопольний комітет — 94 300 грн.

Де найвищі винагороди у судах у вересні 2026 року

Також Міністерство фінансів оприлюднило середній показник нарахованої винагороди працівників у вищих судових органах. Лідирують у списку судді:

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Конституційного Суду — 586 900 грн;

Верховного Суду — 332 000 грн;

Вищої кваліфікаційної комісії суддів — 296 300 грн;

Вищої ради правосуддя — 293 300 грн;

Вищого антикорупційного суду — 290 300 грн.

У Мінфіні уточнили, що йдеться про середні показники нарахувань за конкретний місяць, а не фіксовані оклади.

Чому зарплата у держорганах може змінюватися

У фінансовому відомстві пояснили, що динаміка середньої оплати залежить від сезонних чинників, зокрема періоду відпусток, коли надаються додаткові кошти, передбачені законодавством.

Йдеться про такі нарахування:

грошові компенсації за невикористаний час відпусток;

матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань;

грошову допомогу на оздоровлення;

вихідну допомогу у разі звільнення;

інші виплати.

Через це середня заробітна плата за окремий місяць не обов'язково відображатиме сталий щомісячний дохід працівників відповідного держоргану.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в українських прифронтових регіонах зросла заробітна плата. Зокрема, у Харківській області підвищилась оплата праці за робітничими спеціальностями — до 27 500 грн (на 22%). Також зросла зарплата у роздрібній торгівлі — до 20 500 грн (на 17%). Найбільше збільшилась виплата у сфері логістики — до 30 500 грн (на 11%).

Ще Новини.LIVE писали про те, як зміняться правила індексації зарплат у 2027 році. Вони передбачені у законопроєкті про державний бюджет. Очікується, що з січня індексацію бюджетників, накопиченої попереднього року, обнулять. Вона залежатиме від Індексу споживчих цін від Держстату. Зокрема, у листопаді сума індексації має підвищиться до 253 грн.