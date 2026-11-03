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Головна Фінанси Мінфін назвав нові середні суми зарплат: де платять 587 000 грн

Мінфін назвав нові середні суми зарплат: де платять 587 000 грн

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3 листопада 2026 14:30
Космічні зарплати в Україні: де в середньому платять по 586 900 грн восени Новини.LIVE
Гаманець із гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE

Міністерство фінансів України оприлюднило середні показники нарахованої заробітної плати працівникам центральних органів виконавчої влади у вересні 2026 року. Сума сягнула майже 64 000 грн, що на близько 5 000 грн більше проти минулого року. Водночас у вищих судових органах середня оплата перевищила 586 000 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну, передають Новини.LIVE.

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ТОП-5 держорганів із найвищою середньою зарплатнею 

Згідно з інформацією Мінфіну, у вересні 2026 року держслужбовці отримали у середньому на 4 800 грн більше, ніж було рік тому, — 63 880 грн.

За вересневими даними, до п'ятірки держорганів центрального рівня з найвищою середньою нарахованою заробітною платою входять:

  • Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105 800 грн;
  • Нацагенція з питань запобігання корупції — 99 500 грн;
  • Апарат Верховної Ради — 96 800 грн;
  • Міністерство соцполітики — 96 300 грн;
  • Антимонопольний комітет — 94 300 грн.

Де найвищі винагороди у судах у вересні 2026 року

Також Міністерство фінансів оприлюднило середній показник нарахованої винагороди працівників у вищих судових органах. Лідирують у списку судді:

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  • Конституційного Суду — 586 900 грн;
  • Верховного Суду — 332 000 грн;
  • Вищої кваліфікаційної комісії суддів — 296 300 грн;
  • Вищої ради правосуддя — 293 300 грн;
  • Вищого антикорупційного суду — 290 300 грн.

У Мінфіні уточнили, що йдеться про середні показники нарахувань за конкретний місяць, а не фіксовані оклади.

Чому зарплата у держорганах може змінюватися 

У фінансовому відомстві пояснили, що динаміка середньої оплати залежить від сезонних чинників, зокрема періоду відпусток, коли надаються додаткові кошти, передбачені законодавством.

Йдеться про такі нарахування:

  • грошові компенсації за невикористаний час відпусток;
  • матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань;
  • грошову допомогу на оздоровлення;
  • вихідну допомогу у разі звільнення;
  • інші виплати.

Через це середня заробітна плата за окремий місяць не обов'язково відображатиме сталий щомісячний дохід працівників відповідного держоргану.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в українських прифронтових регіонах зросла заробітна плата. Зокрема, у Харківській області підвищилась оплата праці за робітничими спеціальностями — до 27 500 грн (на 22%). Також зросла зарплата у роздрібній торгівлі — до 20 500 грн (на 17%). Найбільше збільшилась виплата у сфері логістики — до 30 500 грн (на 11%). 

Ще Новини.LIVE писали про те, як зміняться правила індексації зарплат у 2027 році. Вони передбачені у законопроєкті про державний бюджет. Очікується, що з січня індексацію бюджетників, накопиченої попереднього року, обнулять. Вона залежатиме від Індексу споживчих цін від Держстату. Зокрема, у листопаді сума індексації має підвищиться до 253 грн. 

Мінфін зарплати робота гроші чиновники
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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