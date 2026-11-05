Пожилой мужчина на улице с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине правовой статус работающих пенсионеров в трудовых отношениях регулируется общими нормами Кодекса законов о труде (КЗоТ). В то же время для этой категории работников в 2026 году существуют некоторые важные трудовые, налоговые и социальные нюансы. В частности, известно, как начисляется на заработную плату пенсионера единый социальный взнос (ЕСВ).

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на закон № 2464-VI.

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Как оплачивается и облагается налогом зарплата пенсионеров

Согласно действующим нормам украинского законодательства, в отношении размера заработной платы пожилых граждан, продолжающих работать, никаких занижений или ограничений по возрасту нет.

Эта категория работников подпадает под действие правил общих минимальных государственных гарантий. В соответствии с законом № 108/95-ВР "Об оплате труда", в случае полного выполнения месячной нормы труда зарплата не может быть ниже минимальной в стране (в 2026 году — 8 647 грн).

Согласно правилам, из суммы зарплаты удерживаются на общих основаниях такие же суммы налогов, как и у других работников непенсионного возраста. А именно:

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Военный сбор — 5%.

Льготы, ЕСВ и больничные для работающих пенсионеров

В 2026 году граждане, продолжающие работать несмотря на свой преклонный возраст, имеют право на налоговую социальную льготу (НСЛ), если размер зарплаты не превышает граничный доход для применения льготы. При этом, согласно пп. 169.2.3 Налогового кодекса, размер пенсии при определении дохода не учитывается, поскольку сравнивается исключительно сумма заработной платы.

Что касается единого социального взноса (ЕСВ), который уплачивает работодатель в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), то для пожилых людей также не предусмотрены ограничения. Предприятия перечисляют ЕСВ на общих основаниях по ставке 22%, в соответствии с законом "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Статус пенсионера не освобождает работодателей от уплаты таких взносов. В то же время есть определенные нюансы:

Если речь идет об основном месте работы, а гражданин не имеет инвалидности и работает неполный рабочий день, то применяются общие нормы: ЕСВ уплачивается в размере не менее минимального страхового взноса (доначисляется до суммы "минималки"). Если у пенсионера есть группа инвалидности, то работодатель может воспользоваться льготной ставкой ЕСВ в размере 8,41% (на основании справки или выписки), в таком случае правило доплаты до минимального взноса не действует.

Что касается больничных, то они выплачиваются на общих основаниях в соответствии с имеющимся страховым стажем. Поскольку работающие пенсионеры считаются застрахованными лицами, то они также имеют законное право на помощь по временной нетрудоспособности. А именно:

До 3 лет страхового стажа — 50% от средней зарплаты;

От 3 до 5 лет страхового стажа — 60% от средней зарплаты;

От 5 до 8 лет страхового стажа — 70% от средней заработной платы;

Более 8 лет страхового стажа — 100% от средней зарплаты.

Особенности и гарантии в трудовой деятельности пожилых людей

В Украине официально запрещена дискриминация по возрасту, поэтому факт достижения гражданином пенсионного возраста или получения пенсионных выплат не может стать основанием для увольнения работодателем. Соответствующие права закреплены в ст. 11 закона № 3721-XII "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Также запрещается переводить таких работников на должность с более низким уровнем оплаты труда или существенно менять условия в связи с возрастом без согласия пенсионера.

В частности, среди преимуществ — увольнение по собственному желанию не предусматривает обязательной двухнедельной "отработки", а потому работники-пенсионеры могут расторгнуть трудовые договоры по собственному желанию в любой момент, если выходят на пенсию.

Также работодатель в таком случае не имеет права удерживать из зарплаты сумму за неотработанные дни отпуска.

Что касается ежегодного основного отпуска, то его продолжительность должна быть стандартной — не менее 24 календарных дней. Для пожилых граждан льготная продолжительность не применяется. Также пенсионерам по возрасту гарантируется право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 дней.

Пенсионеры могут работать на условиях полного или неполного рабочего времени по договоренности с работодателем с оплатой труда в соответствии с отработанным временем.

Привлекать к ночным или сверхурочным работам лиц пожилого возраста можно только с их согласия и при условии отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, сколько процентов от зарплаты могут удерживать работодатели. Предприятия не имеют права по собственному усмотрению определять суммы удержаний. Существуют официально утвержденные ограничения. Также работники имеют право обжаловать соответствующие меры со стороны работодателей.

Еще Новини.LIVE писали о том, что Минфин обнародовал пятерку госорганов центрального уровня, где начисляется самая высокая средняя заработная плата. В частности, лидер списка — Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг — 105 800 грн. Также в перечне — Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции с зарплатой 99 500 грн и Аппарат Верховной Рады со средней заработной платой 96 800 грн.