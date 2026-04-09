Зарплаты учителей выросли: какие изменения произошли в выплатах в 2026 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине анализ оплаты труда педагогов учреждений общего среднего образования показал рост сумм по результатам января-февраля 2026 года. Это стало результатом начисления доплат за престижность, а также других гарантированных выплат и повышений для учителей.

Об этом рассказали в Комитете ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, передают Новини.LIVE.

Что происходит с выплатой надбавок к зарплатам учителей

Согласно результатам анализа, который позволил увидеть объективную картину с выплатой доплаты за престижность в регионах, в 91,9% территориальных громад Украины зарплата учителей была повышена на 30% и выше.

По сравнению со средним размером надбавки за престижность в течение прошлого года:

40,5% (593 громады) — повысили размер надбавки;

51,4% (752 громады) — оставили без изменений;

7,3% (106 громад) — уменьшили;

0,8% (12 громад) — не выплачивали надбавки за престижность (речь идет об громадах с оккупированных/прифронтовых территорий).

"Это означает, что в 91,9% громад реальная заработная плата выросла на 30% и более (за счет увеличенной доплаты за престижность), а в 7,3% громад реальная зарплата выросла меньше, чем на 30%", — говорится в выводах профильного комитета.

Размеры надбавок за престижность к зарплатам учителей различаются в зависимости от громад. Согласно полученным данным, максимальную доплату в 30% обеспечили 206 громад (14,1%):

25-30% выплатили 109 громад (доля 7,5%),

20-25% — 433 громады (доля 29,6%),

15-20% — 251 громада (доля 17,2%),

10-15% — 282 громады (доля 19,3%),

5-10% — 84 громады (доля 5,7%).

Также 86 громад (5,9%) выплатили надбавку на минимально возможном уровне в 5%.

Анализ показал положительную динамику в начислении доплат к окладам педагогов, однако показал существенную разницу в зависимости от способности местных бюджетов, обеспечивающих финансирование.

За счет чего еще изменилась зарплата педагогов

В этом году, кроме гарантированных государством доплат в 5 — 30% за престижность труда, каждому педагогическому работнику ежемесячно начисляют доплату за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 000 грн (зависит от нагрузки), а в опасных зонах — 4 000 грн.

Также, по информации Министерства образования и науки, с января выплачивается увеличенная заработная плата педагогов на 30%. Также предполагается повышение суммы на 20% с 1 сентября.

Педагогам предусмотрено начисление минимального должностного оклада, который можно определить, зная необходимый тарифный разряд и коэффициент в Единой тарифной сетке. Педагогам присваивают 10-14 тарифный разряд, согласно приказу Минобразования № 557. Учителя первой категории относятся к 13-му разряду и имеют коэффициент 2,27.

Показатель умножают на базовую ставку 1 тарифного разряда — 3 470 грн. В итоге минимальным должностным окладом учителя первой категории считается сумма в 7 877 грн в апреле 2026 года.

Вместе со всеми повышениями минимальный доход учителя первой категории вырос до 14 170 грн.

