Главная Финансы Зарплаты педагогов выросли: что нужно знать об окладах и доплатах

Зарплаты педагогов выросли: что нужно знать об окладах и доплатах

Дата публикации 9 апреля 2026 14:30
Зарплаты учителей выросли: какие изменения произошли в выплатах в 2026 году
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине анализ оплаты труда педагогов учреждений общего среднего образования показал рост сумм по результатам января-февраля 2026 года. Это стало результатом начисления доплат за престижность, а также других гарантированных выплат и повышений для учителей.

Об этом рассказали в Комитете ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, передают Новини.LIVE.

Что происходит с выплатой надбавок к зарплатам учителей

Согласно результатам анализа, который позволил увидеть объективную картину с выплатой доплаты за престижность в регионах, в 91,9% территориальных громад Украины зарплата учителей была повышена на 30% и выше.

По сравнению со средним размером надбавки за престижность в течение прошлого года:

  • 40,5% (593 громады) — повысили размер надбавки;
  • 51,4% (752 громады) — оставили без изменений;
  • 7,3% (106 громад) — уменьшили;
  • 0,8% (12 громад) — не выплачивали надбавки за престижность (речь идет об громадах с оккупированных/прифронтовых территорий).

"Это означает, что в 91,9% громад реальная заработная плата выросла на 30% и более (за счет увеличенной доплаты за престижность), а в 7,3% громад реальная зарплата выросла меньше, чем на 30%", — говорится в выводах профильного комитета.

Размеры надбавок за престижность к зарплатам учителей различаются в зависимости от громад. Согласно полученным данным, максимальную доплату в 30% обеспечили 206 громад (14,1%):

  • 25-30% выплатили 109 громад (доля 7,5%),
  • 20-25% — 433 громады (доля 29,6%),
  • 15-20% — 251 громада (доля 17,2%),
  • 10-15% — 282 громады (доля 19,3%),
  • 5-10% — 84 громады (доля 5,7%).

Также 86 громад (5,9%) выплатили надбавку на минимально возможном уровне в 5%.

Анализ показал положительную динамику в начислении доплат к окладам педагогов, однако показал существенную разницу в зависимости от способности местных бюджетов, обеспечивающих финансирование.

За счет чего еще изменилась зарплата педагогов

В этом году, кроме гарантированных государством доплат в 5 — 30% за престижность труда, каждому педагогическому работнику ежемесячно начисляют доплату за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 000 грн (зависит от нагрузки), а в опасных зонах — 4 000 грн.

Также, по информации Министерства образования и науки, с января выплачивается увеличенная заработная плата педагогов на 30%. Также предполагается повышение суммы на 20% с 1 сентября.

Педагогам предусмотрено начисление минимального должностного оклада, который можно определить, зная необходимый тарифный разряд и коэффициент в Единой тарифной сетке. Педагогам присваивают 10-14 тарифный разряд, согласно приказу Минобразования № 557. Учителя первой категории относятся к 13-му разряду и имеют коэффициент 2,27.

Показатель умножают на базовую ставку 1 тарифного разряда — 3 470 грн. В итоге минимальным должностным окладом учителя первой категории считается сумма в 7 877 грн в апреле 2026 года.

Вместе со всеми повышениями минимальный доход учителя первой категории вырос до 14 170 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Минобразования готовят новую модель начисления заработной платы для учителей и научно-педагогических работников. Ожидается, что новый подход заработает со следующего года.

Также Новини.LIVE рассказывали о нюансах доплаты помощи на оздоровление к заработной плате учителям. По данным Госслужбы по вопросам труда, в этом году размер выплаты зависит от должностного оклада за месяц, однако на нее имеют право только по основному месту работы.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
