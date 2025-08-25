Зарплати вчителів з 1 вересня зростуть — що треба знати про доплати

Вчителька з учнями в класі. Фото: Freepik

З 1 вересня 2025 року педагогам закладів загальної середньої освіти почнуть нараховувати підвищений розмір щомісячної доплати. Додаткова виплата має свої особливості в розрахунку та виплачуватиметься всім працівникам освітніх закладів до завершення воєнного стану.

Це передбачено постановою уряду №1515, що внесла зміни до постанови №1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

У кого з педагогів і як зросте доплата з 1 вересня

Згідно з постановою, з 1 вересня доплата під назвою "за несприятливі умови праці" вчителям має зрости удвічі.

Такі виплати фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету і будуть актуальні до кінця року, що йтиме наступним після скасування або завершення воєнного стану.

Розмір доплати, передбачений урядовою постановою, наступний:

З 1 січня 2025 року — 1,3 тис. грн (брутто), на руки близько 1 тис. грн; З 1 вересня 2025 року — 2,6 тис. грн (брутто), на руки близько 2 тис. грн.

Право на підвищену щомісячну доплату мають:

всі вчителі незалежно від: предмета/кількості годин/місця роботи;

директори та заступники, які мають педагогічне навантаження;

вчителі на пів ставки/з частковою зайнятістю;

педагоги у будь-якій області країни;

заклади державної чи комунальної форми власності;

за основним місцем роботи, і за сумісництвом;

непедагогічним працівникам, у яких є навчальне навантаження за Інструкцією № 102.

Відповідна підтримка не прив’язана до рейтингів, результатів роботи чи інших вимог. Йдеться про єдиний стандарт фіндопомоги для всіх, хто працює в освітніх закладах.

Особливості розрахунку доплати для вчителів

Щодо правильного розрахунку доплати, то, якщо педагог працює менше ставки, проте за основним місцем роботи у закладі загальноосвітньої середньої школи, доплату нададуть у повному розмірі. У разі, якщо більше ставки, то розмір зросте пропорційно до його годинного навантаження.

Для вчителів, які працюють за сумісництвом з неповним навантаженням, надбавку рахуватимуть пропорційно до навантаження.

У разі, якщо педагог місяць відпрацював неповністю, зокрема, через відпустку чи лікарняний, то доплата буде зменшена пропорційно до часу виконаної роботи.

