Зарплати вчителів з 1 вересня зростуть — що треба знати про доплати

Зарплати освітян — як і для кого зростуть доплати з 1 вересня
З 1 вересня 2025 року педагогам закладів загальної середньої освіти почнуть нараховувати підвищений розмір щомісячної доплати. Додаткова виплата має свої особливості в розрахунку та виплачуватиметься всім працівникам освітніх закладів до завершення воєнного стану.
Це передбачено постановою уряду №1515, що внесла зміни до постанови №1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".
У кого з педагогів і як зросте доплата з 1 вересня
Згідно з постановою, з 1 вересня доплата під назвою "за несприятливі умови праці" вчителям має зрости удвічі.
Такі виплати фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету і будуть актуальні до кінця року, що йтиме наступним після скасування або завершення воєнного стану.
Розмір доплати, передбачений урядовою постановою, наступний:
- З 1 січня 2025 року — 1,3 тис. грн (брутто), на руки близько 1 тис. грн;
- З 1 вересня 2025 року — 2,6 тис. грн (брутто), на руки близько 2 тис. грн.
Право на підвищену щомісячну доплату мають:
- всі вчителі незалежно від: предмета/кількості годин/місця роботи;
- директори та заступники, які мають педагогічне навантаження;
- вчителі на пів ставки/з частковою зайнятістю;
- педагоги у будь-якій області країни;
- заклади державної чи комунальної форми власності;
- за основним місцем роботи, і за сумісництвом;
- непедагогічним працівникам, у яких є навчальне навантаження за Інструкцією № 102.
Відповідна підтримка не прив’язана до рейтингів, результатів роботи чи інших вимог. Йдеться про єдиний стандарт фіндопомоги для всіх, хто працює в освітніх закладах.
Особливості розрахунку доплати для вчителів
Щодо правильного розрахунку доплати, то, якщо педагог працює менше ставки, проте за основним місцем роботи у закладі загальноосвітньої середньої школи, доплату нададуть у повному розмірі. У разі, якщо більше ставки, то розмір зросте пропорційно до його годинного навантаження.
Для вчителів, які працюють за сумісництвом з неповним навантаженням, надбавку рахуватимуть пропорційно до навантаження.
У разі, якщо педагог місяць відпрацював неповністю, зокрема, через відпустку чи лікарняний, то доплата буде зменшена пропорційно до часу виконаної роботи.
