Зарплаты педагогов — как и для кого вырастут доплаты с 1 сентября

Зарплаты педагогов — как и для кого вырастут доплаты с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:30
Зарплаты учителей с 1 сентября вырастут — что нужно знать о доплатах
Учительница с учениками в классе. Фото: Freepik

С 1 сентября 2025 года педагогам учреждений общего среднего образования начнут начислять повышенный размер ежемесячной доплаты. Дополнительная выплата имеет свои особенности в расчете и будет выплачиваться всем работникам образовательных учреждений до завершения военного положения.

Это предусмотрено постановлением правительства №1515, которое внесло изменения в постановление №1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования".

Читайте также:

У кого из педагогов и как вырастет доплата с 1 сентября

Согласно постановлению, с 1 сентября доплата под названием "за неблагоприятные условия труда" учителям должна вырасти вдвое.

Такие выплаты финансируются за счет субвенции из государственного бюджета и будут актуальны до конца года, который будет идти следующим после отмены или завершения военного положения.

Размер доплаты, предусмотренный правительственным постановлением, следующий:

  1. С 1 января 2025 года — 1,3 тыс. грн (брутто), на руки около 1 тыс. грн;
  2. С 1 сентября 2025 года — 2,6 тыс. грн (брутто), на руки около 2 тыс. грн.

Право на повышенную ежемесячную доплату имеют:

  • все учителя независимо от: предмета/количества часов/места работы;
  • директора и заместители, которые имеют педагогическую нагрузку;
  • учителя на полставки/с частичной занятостью;
  • педагоги в любой области страны;
  • заведения государственной или коммунальной формы собственности;
  • по основному месту работы и по совместительству;
  • непедагогическим работникам, у которых есть учебная нагрузка по Инструкции № 102.

Соответствующая поддержка не привязана к рейтингам, результатам работы или другим требованиям. Речь идет о едином стандарте финпомощи для всех, кто работает в образовательных заведениях.

Особенности расчета доплаты для учителей

Что касается правильного расчета доплаты, то, если педагог работает меньше ставки, однако по основному месту работы в заведении общеобразовательной средней школы, доплату предоставят в полном размере. В случае, если больше ставки, то размер возрастет пропорционально его часовой нагрузки.

Для учителей, работающих по совместительству с неполной нагрузкой, надбавку будут считать пропорционально нагрузке.

В случае, если педагог месяц отработал не полностью, в частности, из-за отпуска или больничного, то доплата будет уменьшена пропорционально времени выполненной работы.

Ранее мы рассказывали, что по предложению украинских профсоюзов с 1 января 2026 года может вырасти уровень минимальной зарплаты до 12 тыс. грн. Это произойдет в случае поддержки соответствующей инициативы со стороны властей.

Также писали, кому грозит наказание за нарушение в индексации заработной платы в 2025 году. Осовременивание выплат является минимальной государственной гарантией, поэтому при ее отсутствии или за допущение ошибок может грозить штраф.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
