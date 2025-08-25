Зарплаты учителей с 1 сентября вырастут — что нужно знать о доплатах

Зарплаты педагогов — как и для кого вырастут доплаты с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года педагогам учреждений общего среднего образования начнут начислять повышенный размер ежемесячной доплаты. Дополнительная выплата имеет свои особенности в расчете и будет выплачиваться всем работникам образовательных учреждений до завершения военного положения.
Это предусмотрено постановлением правительства №1515, которое внесло изменения в постановление №1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования".
У кого из педагогов и как вырастет доплата с 1 сентября
Согласно постановлению, с 1 сентября доплата под названием "за неблагоприятные условия труда" учителям должна вырасти вдвое.
Такие выплаты финансируются за счет субвенции из государственного бюджета и будут актуальны до конца года, который будет идти следующим после отмены или завершения военного положения.
Размер доплаты, предусмотренный правительственным постановлением, следующий:
- С 1 января 2025 года — 1,3 тыс. грн (брутто), на руки около 1 тыс. грн;
- С 1 сентября 2025 года — 2,6 тыс. грн (брутто), на руки около 2 тыс. грн.
Право на повышенную ежемесячную доплату имеют:
- все учителя независимо от: предмета/количества часов/места работы;
- директора и заместители, которые имеют педагогическую нагрузку;
- учителя на полставки/с частичной занятостью;
- педагоги в любой области страны;
- заведения государственной или коммунальной формы собственности;
- по основному месту работы и по совместительству;
- непедагогическим работникам, у которых есть учебная нагрузка по Инструкции № 102.
Соответствующая поддержка не привязана к рейтингам, результатам работы или другим требованиям. Речь идет о едином стандарте финпомощи для всех, кто работает в образовательных заведениях.
Особенности расчета доплаты для учителей
Что касается правильного расчета доплаты, то, если педагог работает меньше ставки, однако по основному месту работы в заведении общеобразовательной средней школы, доплату предоставят в полном размере. В случае, если больше ставки, то размер возрастет пропорционально его часовой нагрузки.
Для учителей, работающих по совместительству с неполной нагрузкой, надбавку будут считать пропорционально нагрузке.
В случае, если педагог месяц отработал не полностью, в частности, из-за отпуска или больничного, то доплата будет уменьшена пропорционально времени выполненной работы.
Ранее мы рассказывали, что по предложению украинских профсоюзов с 1 января 2026 года может вырасти уровень минимальной зарплаты до 12 тыс. грн. Это произойдет в случае поддержки соответствующей инициативы со стороны властей.
Также писали, кому грозит наказание за нарушение в индексации заработной платы в 2025 году. Осовременивание выплат является минимальной государственной гарантией, поэтому при ее отсутствии или за допущение ошибок может грозить штраф.
