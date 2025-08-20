Осучаснення зарплат у вересні — які штрафи передбачені за відсутність індексації

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році роботодавці мають проводити індексацію заробітної плати працівників з урахуванням нових правил, коли осучаснення доходів розраховується, починаючи з "базового" січня. У Державній службі з питань праці розповіли, що загрожує за порушення в індексації зарплат цього року.

Що загрожує за порушення в індексації зарплат у 2025 році

Як зазначають у відомстві, індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією, тому за її непроведення чи за допущення помилок роботодавцям загрожує штраф за кожного працівника, щодо якого було допущене порушення. Відповідне порушення кваліфікується як недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці.

Згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю, недотримання мінімальних держгарантій передбачає штраф у двократному розмірі від рівня мінімальної зарплати, встановленої на час виявлення порушення.

У 2025 році "мінімалка" дорівнює 8 тис. грн, тому розмір штрафу за кожного працівника, щодо якого буде скоєне порушення, становитиме 16 тис. грн.

"Тобто зараз розмір штрафу 16 тис. грн! Проте під час воєнного стану штрафи не застосовуються, лише в окремих випадках", — йдеться у повідомленні.

Чи відбудеться індексація зарплати у вересні 2025 року

Згідно з рекомендаціями Міністерства соціальної політики, індексація має починатися з лютого 2025 року, адже базовим місяцем пропонують вважати січень.

Відповідно до правил, індексація може відбуватися за умови перевищення індексу споживчих цін, що вираховується наростаючим підсумком, порогу індексації у 103%.

Державна служба статистки вже опублікувала відповідний індекс інфляції за липень, від якого залежить можливість проведення індексації зарплати у вересні, залежно від того, які базові місяці було взято для розрахунку. Показник дорівнює мінус 0,2%, тобто інфляція становить 99,8%.

Таким чином, суми індексації зарплатні залишилися без змін, оскільки не перевищено поріг індексації. Зарплату у вересні мають осучаснити ті, у кого базовим був січень чи лютий. Для січня має становити мінімально 133 грн, для лютого — 106 грн.

Раніше ми писали, що українські профспілки пропонують встановити новий рівень мінімальної зарплати в країні. Йдеться по суму у близько 12 тис. грн з 1 січня 2026 року.

Також розповідали, що уряд затвердив мінімальну зарплату фахівців із супроводу ветеранів війни. Такі працівники будуть отримувати щонайменше 25 тис. грн.