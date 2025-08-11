Мінімальна зарплата у 2026 році — профспілки озвучили нові пропозиції

Гроші та гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання Спільного представницького органу об’єднань профспілок, де схвалили пропозиції до законопроєкту "Про Держбюджет-2026". Вимоги щодо нового рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати вже передали на розгляд Міністерству фінансів України.



Про це йдеться у відповідному рішенні Профспілок від 22 липня 2025 року.

Новий рівень прожиткового мінімуму

Як зазначається, серед основних пропозицій перегляд рівня прожиткового мінімуму. Його просять встановити із січня 2026 року на такому рівні:

8,62 тис. грн — на одну особу в розрахунку за місяць;

7,74 тис. грн — на дітей до шести років;

9,79 тис. грн — на дітей від шести до 18 років;

11,67 тис. грн — для працездатних осіб;

7,32 тис. грн — для непрацездатних осіб.

Новий рівень мінімальної зарплати

Згідно з документом, профспілки пропонують встановити новий рівень мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року на рівні не нижчому за:

50% від прогнозованої середньомісячної заробітної плати (близько 12,19 тис. грн);

фактичного рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому за умови зростання інфляції або середньої заробітної плати необхідно передбачити автоматичне підвищення мінімальної заробітної плати.

Проведення індексації доходів та оплати праці

У законопроєкті щодо бюджету на наступний рік профспілки також просять передбачити здійснення:

повноцінної індексації доходів відповідно до закону "Про індексацію грошових доходів населення";

встановлення розміру окладу за першим тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки на рівні мінімалки, проте не нижче від рівня фактичного прожиткового мінімуму;

повного фінансування гарантій в оплаті праці працівників бюджетної сфери;

системної реформи оплати праці в бюджетній та державній сфері із прозорим співвідношенням зарплат між посадами різного рівня.

Мінімалка без включення доплат та надбавок

Також профспілки пропонують внести зміни до закону "Про оплату праці" у питанні неврахування деяких сум доплат та надбавок. А саме:

стимулюючі та компенсаційні виплати;

надбавки та доплати, що не пов’язані з виконанням норм праці;

підвищень окладів.

Такий підхід дасть змогу відокремити чистий розмір зарплати від доплат, уникнувши маніпуляцій із забезпеченням мінімальної зарплати.

Окрім того, профспілки вимагають звільнити від оподаткування частину заробітної плати у рамках прожиткового мінімуму.

