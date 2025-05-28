Чи підвищать зарплату вчителям у 2025 році — у Міносвіти відповіли

Вчителька проводить урок у школі. Фото: УНІАН

Українські вчителі можуть отримувати більші доплати, якщо уряд знайде додаткове фінансування на майже 40 мільярдів гривень. Якщо гроші будуть, то виплати зростуть у 2026 році.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

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Виплати вчителям у 2025 році — що відомо

Оксен Лісовий пояснив, що для того, аби у вчителів були доплати з вересня 2025 року, Кабмін вже знайшов 12 млрд гривень, але цих коштів все одно замало.

"Загалом на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд гривень. Безумовно, зараз у час війни ми не знаходимо такої суми", — сказав він.

Міністр зауважив, що підвищити зарплату вчителям доручив уряду президент Володимир Зеленський. Кабмін вже працює над цим питанням та пропонує:

спростити структуру зарплати;

вивести зарплату як інструмент мотивації для професійного зростання.

"Найдешевша пропозиція починається з 40 млрд гривень додаткового фінансування. Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", — додав Оксен Лісовий.

В Міністерстві освіти та науки також пояснили, що у разі якщо на 2026 рік відомству виділять ще 12 млрд гривень, то сума доплати вчителям збільшиться вдвічі. Якщо знайдуться додаткові 24 млрд гривень — сума доплати зросте втричі.

Доплати вчителям — хто отримує у 2025 році та про які суми йдеться

В рамках урядової програми "Вчительська доплата" додаткові кошти щомісяця отримують:

вчителі;

педагоги у закладах загальної середньої освіти всіх типів.

Так, з січня по вересень вони отримують мінімум по 1,3 тис. гривень доплати (до оподаткування — 1 тис. гривень), а з вересня й до кінця грудня їм платять удвічі більше — від 2,6 тис. гривень (до оподаткування — 2 тис. гривень).

Доплату рахують за формулою: 1,3 тис. гривень/18*кількість відпрацьованих годин за тиждень. Тобто, якщо вчитель відпрацює, наприклад, 25 год на тиждень, то йому доплатять 1,8 тис. гривень.

Нагадаємо, що вчитель І категорії заробляв майже 14 тис. гривень з усіма надбавками на початку 2025 року. Однак дехто із представників цієї професії може отримувати більше.

Також нагадаємо, що цього року соцстандарти в Україні не зазнають змін. Наприклад, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. гривень.