Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

В Україні народні депутати ініціюють встановлення обмежень на розмір винагороди в публічному секторі на період дії воєнного стану. У Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт, що передбачає запровадження лімітів на оплату праці нардепів, членів уряду, прокурорів, працівників Національного банку та інших посадовців, зарплати яких регулюють спеціальні закони.

Про деталі нової ініціативи розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на проєкт закону.

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Що пропонують змінити в оплаті праці нардепів та посадовців

На початку листопада 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16206 про внесення змін до статті 28 закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо встановлення обмежень на розмір винагороди в публічному секторі на період воєнного стану.

Він передбачав запровадження обмеження витрат на оплату праці. Ініціатива пропонувала ввести на період воєнного стану:

ліміти на оплату праці у визначених бюджетних установах і держсекторі економіки;

прозорі граничні розміри відповідних виплат;

ощадливе використання публічних фінансових ресурсів.

Днями до цього законопроєкту внесли у ВРУ альтернативний проєкт закону під №16206-1, що передбачає внесення змін до статті 28 закону.

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Новий документ передбачає не тільки граничні розміри місячних нарахувань, а й правила розподілу премій за тривалі періоди, захист виплат за попередні періоди та обов’язкову публічну звітність про винагороди.

Детальніше про нову ініціативу з урізання зарплат

Новий законопроєкт пропонує доповнити закон пунктами 2-5 та 2-6. Згідно з першим, зарплату, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, разом з органами держвлади, окрім органів місцевого самоврядування, потрібно обмежити 10 розмірами мінімальної зарплати у місячному розмірі. Зокрема, це стосується:

народних депутатів ВРУ;

членів Кабінету міністрів;

прокурорів;

працівників/посадовців Національного банку;

інших осіб, оплату праці яких регулюють спецзакони.

Ліміти на зарплати не торкнуться:

військовослужбовців;

осіб рядового/начальницького складу служби цивільного захисту;

поліцейських;

осіб рядового/начальницького складу воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

У 2026 році розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 8 647 грн. Тобто обмеження у 10 "мінімалок" дорівнюватиме 86 470 грн.

Під час визначення розміру зарплати не враховуватимуть лікарняні, допомогу для оздоровлення, матдопомогу на соціально-побутові питання та оплату щорічної відпустки. Їх нараховуватимуть окремо.

Водночас премії та винагороди за підсумками діяльності за квартал, рік, інший період, що перевищує календарний місяць, для перевірки виконання обмеження розподілятимуть між місяцями такого періоду пропорційно до фактично відпрацьованого часу. Відповідну частину враховуватимуть разом з іншими виплатами за місяць, які включатимуть до ліміту.

Згідно з пунктом 2-6, винагороди для членів наглядових рад суб’єктів господарювання державної сфери економіки, зокрема держбанків, пропонують обмежити п'ятьма розмірами мінімальної зарплати. До неї включать базову, додаткову та інші складові винагороди, прописані у договорі. Обмеження у п'ять мінімальних зарплат становитиме 43 235 грн.

Винагороди за період, що перевищуватиме календарний місяць, розподілятимуть між відповідними місяцями пропорційно до числа календарних днів виконання повноважень.

Обидва граничні розміри визначатимуть до утримання податків та інших обов’язкових платежів. Водночас, перенесення дати нарахування не змінюватиме періоду застосування ліміту. Він поширюватиметься і на виплати за період його дії, нараховані після припинення чи скасування воєнного стану.

Також пропонують для керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад оприлюднювати інформацію про особу і посаду, час нарахування, сукупний розмір виплат до утримань, суму, враховану в рамках обмеження.

Набрання чинності законом передбачене з першого числа місяця, що йде за місяцем опублікування документа. Обмеження застосовуватимуть до виплат за періоди з цієї дати до припинення/скасування воєнного стану в Україні.

Як свідчить інформація на парламентському порталі, законопроєкт №162026-1 передали для ознайомлення профільному Комітету Ради.

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