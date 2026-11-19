Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В Украине народные депутаты инициируют введение ограничений на размер вознаграждения в государственном секторе на период действия военного положения. В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, предусматривающий введение лимитов на оплату труда нардепов, членов правительства, прокуроров, сотрудников Национального банка и других должностных лиц, зарплаты которых регулируются специальными законами.

О деталях новой инициативы рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на проект закона.

Реклама

Что предлагают изменить в оплате труда нардепов и должностных лиц

В начале ноября 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16206 о внесении изменений в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" относительно установления ограничений на размер вознаграждения в государственном секторе на период военного положения.

Он предусматривал введение ограничений на расходы на оплату труда. Инициатива предлагала ввести на период военного положения:

лимиты на оплату труда в определенных бюджетных учреждениях и государственном секторе экономики;

прозрачные граничные размеры соответствующих выплат;

экономное использование государственных финансовых ресурсов.

На днях к этому законопроекту в ВРУ был внесен альтернативный проект закона №16206-1, предусматривающий внесение изменений в статью 28 закона.

Читайте также:

Новый документ предусматривает не только граничные размеры ежемесячных начислений, но и правила распределения премий за длительные периоды, защиту выплат за предыдущие периоды и обязательную публичную отчетность о вознаграждениях.

Подробнее о новой инициативе по сокращению зарплат

Новый законопроект предлагает дополнить закон пунктами 2-5 и 2-6. Согласно первому из них, зарплату, денежное обеспечение работников, служащих и должностных лиц бюджетных учреждений, включая органы государственной власти, за исключением органов местного самоуправления, необходимо ограничить 10-кратным размером минимальной зарплаты в месячном исчислении. В частности, это касается:

народных депутатов ВРУ;

членов Кабинета министров;

прокуроров;

сотрудников/должностных лиц Национального банка;

других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Ограничения на заработную плату не коснутся:

военнослужащих;

лиц рядового и руководящего состава службы гражданской защиты;

полицейских;

лиц рядового/руководящего состава военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

В 2026 году размер минимальной заработной платы в Украине составляет 8 647 грн. То есть ограничение в 10 "минималок" будет равно 86 470 грн.

При определении размера зарплаты не будут учитываться больничные, пособие на оздоровление, материальная помощь на социально-бытовые вопросы и оплата ежегодного отпуска. Их будут начислять отдельно.

В то же время премии и вознаграждения по итогам деятельности за квартал, год или иной период, превышающий календарный месяц, для проверки соблюдения ограничения будут распределяться между месяцами такого периода пропорционально фактически отработанному времени. Соответствующая часть будет учитываться вместе с другими выплатами за месяц, которые будут включаться в лимит.

Согласно пункту 2-6, вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственной сферы экономики, в частности госбанков, предлагается ограничить размером пяти минимальных зарплат. В нее будут включены базовая, дополнительная и другие составляющие вознаграждения, прописанные в договоре. Ограничение в пять минимальных зарплат составит 43 235 грн.

Вознаграждения за период, превышающий календарный месяц, будут распределяться между соответствующими месяцами пропорционально количеству календарных дней исполнения полномочий.

Оба граничные размеры будут определяться до удержания налогов и других обязательных платежей. В то же время перенос даты начисления не изменит период применения лимита. Он будет распространяться и на выплаты за период его действия, начисленные после прекращения или отмены военного положения.

Также предлагается, чтобы руководители, члены исполнительных органов и члены наблюдательных советов обнародовали информацию о личности и должности, времени начисления, совокупном размере выплат до удержаний, сумме, учтенной в рамках ограничения.

Вступление закона в силу предусмотрено с первого числа месяца, следующего за месяцем публикации документа. Ограничение будет применяться к выплатам за периоды с этой даты до прекращения/отмены военного положения в Украине.

Как следует из информации на парламентском портале, законопроект №162026-1 передан для ознакомления в профильный комитет Рады.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине медицинским работникам учреждений образования, спорта и социальной защиты могут повысить оклады до 40 000 грн с января следующего года. Призыв к этому содержится в петиции на сайте Кабинета министров. Правительство должно рассмотреть ее безотлагательно, однако не позднее чем через 10 рабочих дней с даты обнародования о начале рассмотрения.

Еще Новини.LIVE писали, какие зарплаты предлагают водителям в ноябре. В частности, размеры оплаты существенно различаются в зависимости от географии рейсов и условий работы. Некоторым обещают доплату за километраж, соцпакет и бронирование. В целом такие работники могут рассчитывать на оплату в диапазоне от 55 000 до 150 000 грн.