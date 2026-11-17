Вчителька з книгами у класі. Фото: Magnific

У листопаді-грудні 2026 року в Україні працівникам бюджетного сектору здійснять індексацію заробітної плати, яка залежить від рівня інфляції й для кожного базового місяця передбачений різний індекс. Державна служба статистики вже опублікувала ключові показники, які визначатимуть суми підвищень.

Про те, як зміняться виплати, розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на правила індексації, що прописані в Порядку №1078.

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Індексація зарплат бюджетників у листопаді

Згідно з постановою уряду №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", право на індексацію зарплати може виникати тоді, коли ціни в країні зростають так, що дохід працівників починає втрачати свою реальну купівельну спроможність.

Загальний індекс споживчих цін (інфляцію) рахує Держстат. Осучаснення зарплати можливе у разі перевищення порогу інфляції наростаючим підсумком у 103%, тобто коли подорожчання становить більш ніж 3%.

За даними профільного видання "7eminar.ua", цього місяця заробітна плата у бюджетній сфері буде індексована тим, у кого базовим місяцем визначено січень-квітень поточного року.

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Сума буде залежати від коефіцієнта індексації, а він, своєю чергою, залежатиме від рівня інфляції. Для решти базових місяців (травень-жовтень) права на індексацію не буде у листопаді.

"Базовим" називають місяць останнього підвищення постійного посадового окладу працівника. З нього починається розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

На листопад поточного року вже накопичилася нова сума індексації для базових місяців:

якщо базовим місяцем був січень, то індексація становитиме 252,9 грн;

якщо лютий — 216,3 грн;

якщо березень — 159,7 грн;

якщо квітень — 109,8 грн.

Йдеться про фіксовані суми для повністю відпрацьованого місяця у рамках прожиткового мінімуму.

Осучаснення зарплат українців у грудні

Також Держстат вже опублікував індекс споживчих цін за жовтень, від якого залежатиме рівень осучаснення зарплат у грудні.

За інформацією експертів, Індекс інфляції за жовтень не перевищив поріг для базових місяців січень-квітень, через це у грудні розмір індексації для відповідних базових місяців не зміниться порівняно з листопадом.

У зв'язку з цим працівники, у яких такі базові місяці, отримають наприкінці року аналогічні суми індексації, що й у листопаді: близько 253 грн, 216 грн, 160 грн або 110 грн відповідно.

Водночас, для працівників, яким попереднього разу підвищували оклади у травні, червні, липні чи серпні, право на осучаснення виникло пізніше. До грудня накопичився необхідний індекс інфляції, через що індексація буде на такому рівні:

для базового травня — 139,8 грн;

для базового червня — 146,4 грн;

для базового липня — 133 грн;

для базового серпня — 129,8 грн.

Які зміни в індексації зарплати заплановані на 2027 рік

У законопроєкті про "Держбюджет" зазначається, що на початку 2027 року індексацію зарплат бюджетних працівників, накопиченої протягом попереднього року, обнулять.

У разі ухвалення документа у другому читанні в Україні третій рік поспіль індексацію за грудень не переноситимуть на січень наступного року та не враховуватимуть для працівників, які мали таке право станом на кінець року.

Через це, навіть якщо у грудні бюджетникам нарахують індексацію зарплати, у січні 2027 року вона вже не збережеться.

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