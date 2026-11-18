Дитина з лікарями у медкабінеті. Фото: Magnific

В Україні медичним працівникам закладів освіти, спорту та соціального захисту можуть підвищити базові посадові оклади до 14 000 — 40 000 грн з 1 січня 2027 року. Це станеться за умови підтримання Кабінетом міністрів відповідної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Про те, як українці закликають змінити оплату праці, розповідають Новини.LIVE.

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Необхідність перегляду зарплати лікарів в освітніх закладах

Як зазначається на сайті уряду, петицію про перегляд базових окладів для медиків закладів бюджетної сфери — освіти, молоді та спорту, соціального захисту населення — сформували від імені медичної спільноти та українських громадян.

У зверненні уряд закликають забезпечити належний рівень оплати праці медичних працівників системи охорони здоров'я у вищевказаних закладах, оскільки їхні посадові оклади досі регулює постанова Кабінету міністрів №1298 від 30 серпня 2002 року, що не відповідає сучасним економічним реаліям.

Як зазначається у петиції, з початку 2022 року пів мільйона медичних працівників отримують підвищені виплати у рамках постанови уряду №28, що гарантує мінімум у розмірі 20 000 грн для лікаря та 13 500 грн для медсестер. Виплати за цей час не переглядали, попри посилення інфляції.

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Водночас норми постанови досі не поширюються на медпрацівників у закладах освіти, спорту та соціального захисту, хоча вони виконують однакову за складністю та відповідальністю роботу.

Які пропонують встановити посадові оклади

Згідно з повідомленням автора петиції, з 1 січня 2027 року в Україні необхідно встановити гарантований мінімум оплати праці для всіх медиків, запровадивши нові базові посадові оклади (не враховуючи надбавки за бойові дії, нічні чергування чи сумісництво):

Для лікарів — не менш ніж 40 000 грн;

Для фельдшерів та медичних сестер — щонайменше 27 000 грн;

Для молодшого медперсоналу — не менш ніж 14 000 грн.

Відповідні держгарантії просять поширити на медперсонал в усіх бюджетних та комунальних закладах освіти, фізкультури та спорту, соцзахисту населення.

Окрім того, рекомендують ввести щорічну індексацію мінімальних окладів на рівень не нижче інфляції в країні.

"​Заборонити маніпуляції зі ставками: керівники закладів не повинні виконувати гарантований мінімум за рахунок скорочення ставок чи переведення на неповну зайнятість. Такі дії мають бути підставою для звільнення керівника... ​Гідна зарплата медика — це питання збереження кадрового потенціалу, національної безпеки та майбутнього України", — йдеться в петиції.

Коли уряд має винести вердикт за розглядом петиції

Петиція №41/010948-26еп щодо усунення дискримінації в оплаті праці набрала на платформі на сайті уряду необхідні для розгляду 25 тис. голосів з початку її реєстрації (17 вересня 2026 року), хоча до завершення голосування залишилось ще 29 днів.

Згідно із законом "Про звернення громадян" та урядової постанови №457, Кабінет міністрів має розглядати електронні петиції, які набрала необхідну кількість голосів, невідкладно, проте не пізніше ніж за 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації щодо початку її розгляду.

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