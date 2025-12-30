Зарплати 2025 — хто зі спеціалістів лідирує за динамікою зростання та рівнем доходів

Працівник на заводі. Фото: Freepik

На українському ринку праці наприкінці 2025 року стабільно найвищі доходи мають представники оборонного сектору та будівельної галузі. Водночас, найбільш стрімке зростання заробітної плати фіксують у сфері послуг.

Про це свідчать дані кадрового порталу "OLX Робота", оприлюднені для медіа.

Хто отримує найвищі середні зарплати у 2025 році

За цією інформацією, наприкінці осені найвища середня зарплата була зафіксована серед представників Сил оборони, де показник дорівнює 70,5 тис. грн. Зокрема, йдеться про вакансії служби за контрактом для зв’язківців, операторів дронів, механіків та стрільців.

Далі за рівнем середньої зарплати йде будівельна галузь. Фасадникам платять на рівні 52,5 тис. грн, штукатурам — 50 тис. грн, виконробам та мулярам — 45 тис. грн, облицювальникам — 41 тис. грн.

Дещо менші середні зарплати у працівників станцій технічного обслуговування та автомийок: представникам цієї сфери платять менш ніж 50 тис. грн. А саме: рихтувальникам — 48,5 тис. грн, автоелектрикам та автомалярам — 40 тис. грн, зварювальникам, монтажникам, автослюсарям і механікам — 35 тис. грн.

Порівняно високі середні доходи у 35 тис. грн у супервайзерів сфери торгівлі та у стоматологів.

Найактивніша динаміка зростання зарплат за рік

З початку року найстрімкіше зросли доходи за вакансіями кухарів для роботи за кордоном — на майже 360%, брокерів, у яких середня зарплата підскочила на 100%, до 50 тис. грн. Також у цьому списку: комплектувальники та виконроби, у яких дохід зріс на 28-30%, до 26 тис. грн та 45 тис. грн відповідно.

Також стрімкий ріст зарплат за останній рік фіксують у двох сферах: роздрібна торгівля та готельно-ресторанний бізнес. До рейтингу потрапили:

начальники відділів продажів — на 32%, до 33,75 тис. грн;

менеджери готельно-ресторанного бізнесу — на 21%, до 24,5 тис. грн;

торгівельні представники — на 18%, до 26,5 тис. грн;

пекарі — на 18%, до 20 тис. грн;

супервайзери — на 17%, до 35 тис. грн.

