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Головна Фінанси Зарплати на держслужбі — оклади, надбавки та премії у 2025 році

Зарплати на держслужбі — оклади, надбавки та премії у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 14:30
Зарплати у 2025 році — які правила виплат окладів та надбавок для держслужбовців
Гривні та долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році правила виплат посадових окладів, надбавок та премій для державних службовців мають свої особливості. Заробітна плата має низку складників, на деякі з яких встановлені граничні розміри.

Це передбачено законом №4282-IX щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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Які передбачені оклади, надбавки та премії для держслужбовців 

Згідно з нормами законодавства, у 2025 році праця держслужбовців оплачується на основі класифікації посад, враховуючи класифікації, проведені за останні півтора року. Йдеться про ті держоргани, які виконали відповідну вимогу.

Загалом у сталу зарплату працівників держслужби входить:

  • посадовий оклад;
  • надбавка за вислугу років;
  • надбавка за ранг держслужбовця;

У варіативну зарплату:

  • місячна/квартальна премія, з огляду на особистий внесок до спільного результату роботи;
  • премія за підсумком щорічного оцінювання діяльності працівника.

 
Водночас на розмір премії держслужбовців встановили обмеження. Тепер вони не можуть бути більші за:

  • 30% від окладу за посадою за фактично відпрацьований час упродовж місяця (для місячної премії);
  • 90% від окладу за відпрацьований час за квартал (квартальна премія);
  • 30% від зарплати за рік (загальний розмір річної премії). 

Держслужбовцям можуть надавати гарантійні та компенсаційні виплати, що передбачає законодавство. Їх встановлюють:

  • незалежно від зарплати держслужбовців;
  • вони не є частиною сталої/варіативної складової;
  • не враховують під час формування фонду сталої/варіативної зарплати.

Відповідно до ст. 50 закону про державну службу, гарантійними та компенсаційними виплатами вважаються:

  • компенсації за роботу, що допускає доступ до держтаємниці;
  • матдопомога на соціально-побутові питання;
  • фіндопомога, що надають зі щорічною основною відпусткою;
  • інші виплати, гарантовані законодавством.

Обмеження виплат на державній службі

Згідно із законом про держслужбу, враховуючи зміни, що набули чинності 1 квітня 2025 року, надбавка за вислугу років на держслужбі дорівнює 2% від посадового окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу. Тому обмеження її розміру у 2024 році цьогоріч переросло у законодавчо визначену вимогу.

Розмір грошової допомоги у разі призначення щорічної відпустки дорівнює середньомісячній зарплаті. Торік для працівників держорганів, де було проведено класифікацію посад, розмір такої виплати було обмежено. Його визначають як:

  • суму окладу за посадою;
  • надбавки за вислугу років;
  • надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця перед відпусткою, незалежно від фактично відпрацьованого часу.

Цього року відповідні обмеження розміру такої допомоги продовжують діяти.

Водночас у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри окладів держслужбовців цьогоріч не застосовують. Таке ж обмеження діяло і торік.

Розмір надбавок за ранг держслужбовця затверджено постановою уряду №1409, і становить від 200 до 1 тис. грн. А саме:

  • 1 ранг — 1 тис. грн;
  • 2 ранг — 900 грн;
  • 3 ранг — 800 грн;
  • 4 ранг — 700 грн;
  • 5 ранг — 600 грн;
  • 6 ранг — 500 грн;
  • 7 ранг — 400 грн;
  • 8 ранг — 300 грн;
  • 9 ранг — 200 грн.

Раніше ми писали про умови розрахунку з працівниками у випадку звільнення. Окрім заробітної плати, передбачена компенсація за невикористані дні відпустки. 

Також ми розповідали про правила оплати праці та надання відпусток у військових адміністраціях у 2025 році. Вимоги щодо виплати зарплати аналогічні до умов для чиновників місцевого самоврядування. 

зарплати виплати робота гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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