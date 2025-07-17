Зарплати у 2025 році — які правила виплат окладів та надбавок для держслужбовців

Гривні та долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році правила виплат посадових окладів, надбавок та премій для державних службовців мають свої особливості. Заробітна плата має низку складників, на деякі з яких встановлені граничні розміри.

Це передбачено законом №4282-IX щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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Згідно з нормами законодавства, у 2025 році праця держслужбовців оплачується на основі класифікації посад, враховуючи класифікації, проведені за останні півтора року. Йдеться про ті держоргани, які виконали відповідну вимогу.

Загалом у сталу зарплату працівників держслужби входить:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг держслужбовця;

У варіативну зарплату:

місячна/квартальна премія, з огляду на особистий внесок до спільного результату роботи;

премія за підсумком щорічного оцінювання діяльності працівника.



Водночас на розмір премії держслужбовців встановили обмеження. Тепер вони не можуть бути більші за:

30% від окладу за посадою за фактично відпрацьований час упродовж місяця (для місячної премії);

90% від окладу за відпрацьований час за квартал (квартальна премія);

30% від зарплати за рік (загальний розмір річної премії).

Держслужбовцям можуть надавати гарантійні та компенсаційні виплати, що передбачає законодавство. Їх встановлюють:

незалежно від зарплати держслужбовців;

вони не є частиною сталої/варіативної складової;

не враховують під час формування фонду сталої/варіативної зарплати.

Відповідно до ст. 50 закону про державну службу, гарантійними та компенсаційними виплатами вважаються:

компенсації за роботу, що допускає доступ до держтаємниці;

матдопомога на соціально-побутові питання;

фіндопомога, що надають зі щорічною основною відпусткою;

інші виплати, гарантовані законодавством.

Обмеження виплат на державній службі

Згідно із законом про держслужбу, враховуючи зміни, що набули чинності 1 квітня 2025 року, надбавка за вислугу років на держслужбі дорівнює 2% від посадового окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу. Тому обмеження її розміру у 2024 році цьогоріч переросло у законодавчо визначену вимогу.

Розмір грошової допомоги у разі призначення щорічної відпустки дорівнює середньомісячній зарплаті. Торік для працівників держорганів, де було проведено класифікацію посад, розмір такої виплати було обмежено. Його визначають як:

суму окладу за посадою;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця перед відпусткою, незалежно від фактично відпрацьованого часу.

Цього року відповідні обмеження розміру такої допомоги продовжують діяти.

Водночас у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри окладів держслужбовців цьогоріч не застосовують. Таке ж обмеження діяло і торік.

Розмір надбавок за ранг держслужбовця затверджено постановою уряду №1409, і становить від 200 до 1 тис. грн. А саме:

1 ранг — 1 тис. грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

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