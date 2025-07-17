Зарплати у 2025 році — які правила виплат окладів та надбавок для держслужбовців

Зарплати на держслужбі — оклади, надбавки та премії у 2025 році
У 2025 році правила виплат посадових окладів, надбавок та премій для державних службовців мають свої особливості. Заробітна плата має низку складників, на деякі з яких встановлені граничні розміри.
Це передбачено законом №4282-IX щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.
Які передбачені оклади, надбавки та премії для держслужбовців
Згідно з нормами законодавства, у 2025 році праця держслужбовців оплачується на основі класифікації посад, враховуючи класифікації, проведені за останні півтора року. Йдеться про ті держоргани, які виконали відповідну вимогу.
Загалом у сталу зарплату працівників держслужби входить:
- посадовий оклад;
- надбавка за вислугу років;
- надбавка за ранг держслужбовця;
У варіативну зарплату:
- місячна/квартальна премія, з огляду на особистий внесок до спільного результату роботи;
- премія за підсумком щорічного оцінювання діяльності працівника.
Водночас на розмір премії держслужбовців встановили обмеження. Тепер вони не можуть бути більші за:
- 30% від окладу за посадою за фактично відпрацьований час упродовж місяця (для місячної премії);
- 90% від окладу за відпрацьований час за квартал (квартальна премія);
- 30% від зарплати за рік (загальний розмір річної премії).
Держслужбовцям можуть надавати гарантійні та компенсаційні виплати, що передбачає законодавство. Їх встановлюють:
- незалежно від зарплати держслужбовців;
- вони не є частиною сталої/варіативної складової;
- не враховують під час формування фонду сталої/варіативної зарплати.
Відповідно до ст. 50 закону про державну службу, гарантійними та компенсаційними виплатами вважаються:
- компенсації за роботу, що допускає доступ до держтаємниці;
- матдопомога на соціально-побутові питання;
- фіндопомога, що надають зі щорічною основною відпусткою;
- інші виплати, гарантовані законодавством.
Обмеження виплат на державній службі
Згідно із законом про держслужбу, враховуючи зміни, що набули чинності 1 квітня 2025 року, надбавка за вислугу років на держслужбі дорівнює 2% від посадового окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу. Тому обмеження її розміру у 2024 році цьогоріч переросло у законодавчо визначену вимогу.
Розмір грошової допомоги у разі призначення щорічної відпустки дорівнює середньомісячній зарплаті. Торік для працівників держорганів, де було проведено класифікацію посад, розмір такої виплати було обмежено. Його визначають як:
- суму окладу за посадою;
- надбавки за вислугу років;
- надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця перед відпусткою, незалежно від фактично відпрацьованого часу.
Цього року відповідні обмеження розміру такої допомоги продовжують діяти.
Водночас у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри окладів держслужбовців цьогоріч не застосовують. Таке ж обмеження діяло і торік.
Розмір надбавок за ранг держслужбовця затверджено постановою уряду №1409, і становить від 200 до 1 тис. грн. А саме:
- 1 ранг — 1 тис. грн;
- 2 ранг — 900 грн;
- 3 ранг — 800 грн;
- 4 ранг — 700 грн;
- 5 ранг — 600 грн;
- 6 ранг — 500 грн;
- 7 ранг — 400 грн;
- 8 ранг — 300 грн;
- 9 ранг — 200 грн.
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