Зарплаты в 2025 году — какие правила выплат окладов и надбавок для госслужащих

Зарплаты на госслужбе — оклады, надбавки и премии в 2025 году
В 2025 году правила выплат должностных окладов, надбавок и премий для государственных служащих имеют свои особенности. Заработная плата имеет ряд составляющих, на некоторые из которых установлены граничные размеры.
Это предусмотрено законом №4282-IX по внедрению единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.
Какие предусмотрены оклады, надбавки и премии для госслужащих
Согласно нормам законодательства, в 2025 году труд госслужащих оплачивается на основе классификации должностей, учитывая классификации, проведенные за последние полтора года. Речь идет о тех госорганах, которые выполнили соответствующее требование.
В целом в постоянную зарплату работников госслужбы входит:
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за ранг госслужащего;
В вариативную зарплату:
- месячная/квартальная премия, учитывая личный вклад в общий результат работы;
- премия по итогу ежегодного оценивания деятельности работника.
В то же время на размер премии госслужащих установили ограничения. Теперь они не могут быть больше:
- 30% от оклада по должности за фактически отработанное время в течение месяца (для месячной премии);
- 90% от оклада за отработанное время за квартал (квартальная премия);
- 30% от зарплаты за год (общий размер годовой премии).
Госслужащим могут предоставлять гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством. Их устанавливают:
- независимо от зарплаты госслужащих;
- они не являются частью постоянной/вариативной составляющей;
- не учитывают при формировании фонда постоянной/вариативной зарплаты.
В соответствии со ст. 50 закона о государственной службе, гарантийными и компенсационными выплатами считаются:
- компенсации за работу, допускающую доступ к гостайне;
- матпомощь на социально-бытовые вопросы;
- финпомощь, что предоставляют с ежегодным основным отпуском;
- иные выплаты, гарантированные законодательством.
Ограничения выплат на государственной службе
Согласно закону о госслужбе, учитывая изменения, вступившие в силу 1 апреля 2025 года, надбавка за выслугу лет на госслужбе равна 2% от должностного оклада за каждый год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада. Поэтому ограничение ее размера в 2024 году в этом году переросло в законодательно определенное требование.
Размер денежной помощи в случае назначения ежегодного отпуска равен среднемесячной зарплате. В прошлом году для работников госорганов, где была проведена классификация должностей, размер такой выплаты был ограничен. Его определяют как:
- сумму оклада по должности;
- надбавки за выслугу лет;
- надбавки за ранг госслужащего по состоянию на последний день месяца перед отпуском, независимо от фактически отработанного времени.
В этом году соответствующие ограничения размера такого пособия продолжают действовать.
В то же время в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры окладов госслужащих в этом году не применяют. Такое же ограничение действовало и в прошлом году.
Размер надбавок за ранг госслужащего утвержден постановлением правительства №1409, и составляет от 200 до 1 тыс. грн. А именно:
- 1 ранг — 1 тыс. грн;
- 2 ранг — 900 грн;
- 3 ранг — 800 грн;
- 4 ранг — 700 грн;
- 5 ранг — 600 грн;
- 6 ранг — 500 грн;
- 7 ранг — 400 грн;
- 8 ранг — 300 грн;
- 9 ранг — 200 грн.
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