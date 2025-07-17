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Главная Финансы Зарплаты на госслужбе — оклады, надбавки и премии в 2025 году

Зарплаты на госслужбе — оклады, надбавки и премии в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 14:30
Зарплаты в 2025 году — какие правила выплат окладов и надбавок для госслужащих
Гривны и доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году правила выплат должностных окладов, надбавок и премий для государственных служащих имеют свои особенности. Заработная плата имеет ряд составляющих, на некоторые из которых установлены граничные размеры.

Это предусмотрено законом №4282-IX по внедрению единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

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Какие предусмотрены оклады, надбавки и премии для госслужащих

Согласно нормам законодательства, в 2025 году труд госслужащих оплачивается на основе классификации должностей, учитывая классификации, проведенные за последние полтора года. Речь идет о тех госорганах, которые выполнили соответствующее требование.

В целом в постоянную зарплату работников госслужбы входит:

  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавка за ранг госслужащего;

В вариативную зарплату:

  • месячная/квартальная премия, учитывая личный вклад в общий результат работы;
  • премия по итогу ежегодного оценивания деятельности работника.


В то же время на размер премии госслужащих установили ограничения. Теперь они не могут быть больше:

  • 30% от оклада по должности за фактически отработанное время в течение месяца (для месячной премии);
  • 90% от оклада за отработанное время за квартал (квартальная премия);
  • 30% от зарплаты за год (общий размер годовой премии).

Госслужащим могут предоставлять гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством. Их устанавливают:

  • независимо от зарплаты госслужащих;
  • они не являются частью постоянной/вариативной составляющей;
  • не учитывают при формировании фонда постоянной/вариативной зарплаты.

В соответствии со ст. 50 закона о государственной службе, гарантийными и компенсационными выплатами считаются:

  • компенсации за работу, допускающую доступ к гостайне;
  • матпомощь на социально-бытовые вопросы;
  • финпомощь, что предоставляют с ежегодным основным отпуском;
  • иные выплаты, гарантированные законодательством.

Ограничения выплат на государственной службе

Согласно закону о госслужбе, учитывая изменения, вступившие в силу 1 апреля 2025 года, надбавка за выслугу лет на госслужбе равна 2% от должностного оклада за каждый год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада. Поэтому ограничение ее размера в 2024 году в этом году переросло в законодательно определенное требование.

Размер денежной помощи в случае назначения ежегодного отпуска равен среднемесячной зарплате. В прошлом году для работников госорганов, где была проведена классификация должностей, размер такой выплаты был ограничен. Его определяют как:

  • сумму оклада по должности;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за ранг госслужащего по состоянию на последний день месяца перед отпуском, независимо от фактически отработанного времени.

В этом году соответствующие ограничения размера такого пособия продолжают действовать.

В то же время в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры окладов госслужащих в этом году не применяют. Такое же ограничение действовало и в прошлом году.

Размер надбавок за ранг госслужащего утвержден постановлением правительства №1409, и составляет от 200 до 1 тыс. грн. А именно:

  • 1 ранг — 1 тыс. грн;
  • 2 ранг — 900 грн;
  • 3 ранг — 800 грн;
  • 4 ранг — 700 грн;
  • 5 ранг — 600 грн;
  • 6 ранг — 500 грн;
  • 7 ранг — 400 грн;
  • 8 ранг — 300 грн;
  • 9 ранг — 200 грн.

Ранее мы писали об условиях расчета с работниками в случае увольнения. Кроме заработной платы, предусмотрена компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Также мы рассказывали о правилах оплаты труда и предоставления отпусков в военных администрациях в 2025 году. Требования по выплате зарплаты аналогичны условиям для чиновников местного самоуправления.

зарплаты выплаты работа деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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