Робота у військових адміністраціях — в НАДС пояснили умови оплати праці та відпусток

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Національному агентстві України з питань держслужби (НАДС) розповіли про правовий статус працівників у військових адміністраціях у населених пунктах під час воєнного стану. Також уточнили особливості оплати праці у 2025 році.

Про це йдеться у листі НАДС.

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Як зазначають в агентстві, в рамках закону № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" там, де неможливо організувати роботу органів місцевого самоврядування, утворено військові адміністрації.



Вони вважаються держорганами на тимчасовій основі, наділеними повноваженнями органів місцевого самоврядування на період дії воєнного стану в країні.

У військових адміністраціях працівниками є:

державні службові за законом "Про держслужбу";

посадовці місцевого самоврядування згідно із законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

У зв'язку з цим на них не поширюються вимоги:

прийняття Присяги державного службовця/посадової особи місцевого самоврядування;

включення посад до штатного розпису державної служби/місцевого самоврядування;

гарантії й обмеження, які передбачаються відповідними спецзаконами.

Правила оплати праці та надання відпусток у військових адміністраціях

Питання виплати зарплати співробітникам військових адміністрацій регулює Порядок №397, що затвердив уряд у постанові від 01.04.2022 року.

Згідно з ним, правила виплат заробітної плати для таких працівників аналогічні до умов для посадовців місцевого самоврядування. Проте для них не передбачаються наступні виплати:

призначення надбавки за ранг;

виплата надбавки за вислугу років.

Кошти на оплату праці повинні бути виділені місцевими бюджетами територіальних громад, де функціонують такі адміністрації.

Через те, що у працівників військових адміністрацій не укладені трудові відносини, вони не підпадають під гарантії Кодексу законів про працю України. Йдеться про такі права:

щорічна основна відпустка за ст. 74 КЗпП;

збереження посади та середнього рівня зарплати на час відпустки.

Нагадаємо, деякі працівники можуть отримати грошові компенсації замість відпусток. Відомо, за яких умов передбачена така можливість у 2025 році.

Також ми розповідали про те, що в липні працівникам індексують заробітну плату. Перегляд виплат став можливим завдяки перевищенню Індексом споживчих цін порогу індексації у 103%.