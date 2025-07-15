Звільнення з роботи у 2025 році — коли й на які виплати можна розраховувати

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році діють особливі правила розрахунку з працівниками у разі звільнення. Зокрема, у виплату має входити заробітна плата за відпрацьовані дні, грошова компенсація за невикористану відпустку та вихідна допомога.

Це передбачено ст. 116 Кодексу законів про працю (КЗпП).

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Особливості виплати розрахункових у разі звільнення з роботи

Згідно з нормами трудового законодавства, останнім днем виплати розрахункових у разі завершення роботи працівником вважається день звільнення. Тоді ж йому мають повернути трудову книжку. У разі, якщо розрахунок було проведено невчасно, то за протерміновані дні йому мають заплатити виплату у розмірі середнього заробітку.

Якщо остаточний розрахунок роботодавець порушив, то муситиме сплатити штраф у розмірі трьох мінімальних зарплат відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, який поточного року становить 24 тис. грн (= 8 тис. грн × 3).

При цьому виплата середнього заробітку працівнику не звільняє установу від штрафу. Крім цього штрафу, на посадових осіб установи може бути накладений ще й адміністративний — 510-1,7 тис. грн, згідно зі ст. 41 КпАП.

В остаточний розрахунок у разі звільнення входять такі складові:

заробітна плата за відпрацьований місяць, включно з днем звільнення;

грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

Також необхідно врахувати відпустки попередніх років, якщо такі були.

Окрім того, таким працівникам виплачують кошти за накопичені дні:

додаткової відпустки/соціальної відпустки на дітей;

вихідної допомоги, якщо звільнення підпадає під умови виплати.

У деяких випадках передбачене утримання: вираховують надміру виплачені дні щорічної відпустки. Таке може трапитися, якщо працівник використав повну щорічну відпустку, однак звільнився посеред року.

Розраховують вихідну допомогу, визначивши:

суму зарплати за два останні місяці перед звільненням;

кількість відпрацьованих робочих днів за два місяці;

середньоденну зарплату за два місяці розрахункового періоду;

середню кількість робочих днів за два місяці.

Далі перемножують середньоденну зарплату та середню кількість робочих днів за графіком. У підсумку отримують середньомісячний заробіток для нарахування та виплати вихідної допомоги для виплати одного середньомісячного доходу.

Нюанси розрахунку середньої заробітної плати

У разі звільнення під час розрахунку вихідної допомоги включають лише доходи, які були нараховані за фактично відпрацьований час. Тобто не беруть до уваги наступні виплати:

лікарняні виплати/декретні виплати;

відпускні виплати;

одноразові виплати за виконання доручень;

грошову компенсацію з відпустки, матдопомогу;

компенсацію днів перебування у відрядженні;

допомогу, присвячена ювілейним датам і дням народження;

суми різних відшкодувань.

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