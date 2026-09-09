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Главная Финансы Зарплаты на госслужбе: кому гарантируют оклад в 125 000 грн

Зарплаты на госслужбе: кому гарантируют оклад в 125 000 грн

Ua ru
9 сентября 2026 14:30
Зарплаты госслужащих: кто получит оклад 125 000 грн и премию 30% в сентябре
Прохожие на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE

В Украине система оплаты труда государственных служащих основана на классификации должностей государственной службы. В этом году для отдельных категорий повысили размеры окладов и сохранили право на коэффициенты повышения. В то же время известно, кто из госслужащих будет иметь право на оклад в размере 125 000 грн и премию 30% в сентябре 2026 года.

О том, на какие суммы могут рассчитывать граждане, работающие на государственной службе, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие оклады гарантируют госслужащим в сентябре

На сегодняшний день оплата труда госслужащих зависит от классификации должностей государственной службы. Предусмотрены следующие составляющие зарплаты в госорганах:

  1. Фиксированная зарплата — должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг;
  2. Вариативная зарплата — премия по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, месячная или квартальная премия.

В 2026 году размеры должностных окладов изменились. Это предусмотрено постановлением правительства № 114 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Документ повысил минимальный должностной оклад на должностях в госорганах, юрисдикция которых распространяется на один или несколько районов, городов, районов в городах. Согласно положениям ч. 6 ст. 51 "Закона о государственной службе", он должен составлять не менее 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, утвержденного на 1 января календарного года.

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С учетом этого, в сентябре минимальный оклад госслужащего составит 8 320 грн (прожиточный минимум в 3 328 грн, умноженный на 2,5). В прошлом году он составлял 7 100 грн и не был привязан к 2,5 минимумам.

В то же время, осенью максимально можно рассчитывать на оклад в размере почти 125 000 грн. Такие суммы предусмотрены для руководящих должностей государственных органов первого типа, юрисдикция которых охватывает все регионы.

Согласно правилам, таким госслужащим предусмотрено 15 минимальных окладов. Поскольку в этом году повысились прожиточный минимум и минимальный оклад, то и максимальная выплата увеличилась (15 × 8 320 грн).

Также в этом году для государственных служащих областных и районных государственных администраций, которые провели классификацию должностей, может применяться дополнительный коэффициент повышения окладов.

Максимальный повышающий коэффициент может составлять 1,5. Его устанавливают в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, и применяют к окладам, определенным схемой на должностях государственной службы, в соответствии с обновленной редакцией постановления № 1409.

Другие составляющие заработной платы

Остальные составляющие заработной платы государственных служащих, предусмотренные законом о госслужбе, остались без изменений. Начисляют:

  • Надбавку за выслугу лет в размере 2% от оклада за каждый год стажа государственной службы, но не выше 30% оклада;
  • Доплату за ранг государственного служащего в размерах, предусмотренных в постановлении № 1409 (минимум — 200 грн, а максимум — 1 000 грн);
  • Премию по результатам ежегодной оценки, месячную или квартальную премию (не более 30% от размера зарплаты).

Также государственным служащим предоставляют гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные нормами законодательства. Речь идет о:

  • Компенсации в связи с работой, предполагающей доступ к государственной тайне;
  • Материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;
  • Денежной помощи, выплачиваемой при предоставлении ежегодного основного отпуска (выплата соответствует среднемесячному доходу);
  • Других гарантийных и компенсационных выплатах, предусмотренных законом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские профсоюзы предлагают изменить минимальную зарплату в Украине. В частности, в следующем году сумму предлагают приблизить к 50% от размера средней заработной платы. Речь идет не о конкретном размере, а об ориентире. Среди причин необходимости пересмотра "минималки" — ее низкая фактическая покупательная способность.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Украине средняя заработная плата составляет 30 000 грн, по данным кадрового портала. На рынке труда все больше работодателей предлагают такой уровень оплаты. В частности, на такую сумму могут рассчитывать специалисты самых разных сфер: фитнес-тренеры, декораторы, бухгалтеры и пекари. За год у них зарплата выросла на 28%.

зарплаты выплаты работа деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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