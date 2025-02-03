Високі зарплати на держслужбі — де платили найбільше у 2024 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

У 2024 році зарплата українських чиновників з центральних держорганів становила, у середньому, 54,4 тис. грн. Усього за рік фінансове забезпечення державних службовців зросло на 36%.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

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Водночас в ухваленому Верховною Радою і підписаному президентом законі про Держбюджет на 2025 рік, рівень середньої зарплати становитиме 24,4 тис. грн на місяць. Тобто пересічні громадяни України отримуватимуть в середньому у 2,2 раза менше, аніж чиновники торік.

Заради справедливості слід зауважити, що на середні і вищі зарплати можуть розраховувати ті держслужбовці, які зайняті у патронатних службах або займають більш відповідальні посади. Наприклад, найбільші високооплачуваними у 2024 році були службовці, які працювали:

в Антимонопольному комітеті — 91, 7 тис. грн;

у Нацкомісії, яка регулює економічну сферу та комунальні послуги (НКРЕКП) — 90, 4 тис.грн;

у Міністерстві цифрової трансформації — 71, 2 тис. грн;

у Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 68, 9 тис. грн;

в Апараті Верховної Ради — 67, 5 тис. грн;

У Міністерстві юстиції — 66,8 тис. грн;

У Секретаріаті Кабміну — 66,6 тис. грн;

У Центральній виборчій комісі (ЦВК) — 65,4 тис. грн;

У Національному агентстві з питань запобігання корупції — 64,1 тис. грн;

У Міністерстві фінансів — 63,8 тис. грн.

А от керівники державних структур щомісяця заробляють ще більше. Наприклад, керівний склад Державної служби експортного контролю наприкінці минулого року отримав виплату у понад 370 тис. грн. У грудні, коли держслужбовцям виплачували премії, зарплати ще зросли.

Натомість за роботу в інших держустановах пропонують значно менші виплати. У 2024 році найнижчі середні виплати отримували працівники:

Національної служби посередництва і примирення — 33,1 тис. грн;

Державної інспекції енергетичного нагляду — 37,2 тис. грн;

Державної служби статистики — 38,7 тис. грн;

Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури — 39,4 тис. грн;

Державного агентства лісових ресурсів — 39,4 тис. грн.

Раніше редакція сайту Новини.LIVE писала, що рівень зарплат в Україні продовжує сильно відставати від показників у найближчих сусідів з ЄС. При цьому зарплата в Україні зростатиме.

Також нагадаємо, що в Україні бракуватиме 500 тис. працівників у 2025 році. Найбільша нестача буде серед кваліфікованих робітників.