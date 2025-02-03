Высокие зарплаты на госслужбе — где платили больше всего в 2024 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2024 году зарплата украинских чиновников из центральных госорганов составляла, в среднем, 54,4 тыс. грн. Всего за год финансовое обеспечение государственных служащих выросло на 36%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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В то же время в принятом Верховной Радой и подписанном президентом законе о Госбюджете на 2025 год, уровень средней зарплаты составит 24,4 тыс. грн в месяц. То есть рядовые граждане Украины будут получать в среднем в 2,2 раза меньше, чем чиновники в прошлом году.

Справедливости ради следует отметить, что на средние и более высокие зарплаты могут рассчитывать те госслужащие, которые заняты в патронатных службах или занимают более ответственные должности. Например, самыми высокооплачиваемыми в 2024 году были служащие:

в Антимонопольном комитете — 91, 7 тыс. грн;

в Нацкомиссии, которая регулирует экономическую сферу и коммунальные услуги (НКРЭКУ) — 90, 4 тыс. грн;

в Министерстве цифровой трансформации — 71, 2 тыс. грн;

в Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета — 68, 9 тыс. грн;

в Аппарате Верховной Рады — 67, 5 тыс. грн;

В Министерстве юстиции — 66,8 тыс. грн;

В Секретариате Кабмина — 66,6 тыс. грн;

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) — 65,4 тыс. грн;

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции — 64,1 тыс. грн;

В Министерстве финансов — 63,8 тыс. грн.

А вот руководители государственных структур ежемесячно зарабатывают еще больше. Например, руководящий состав Государственной службы экспортного контроля в конце прошлого года получил выплату в более 370 тыс. грн. В декабре, когда госслужащим выплачивали премии, зарплаты еще подросли.

Зато за работу в других госучреждениях предлагают значительно меньшие выплаты. В 2024 году самые низкие средние выплаты получали работники:

Национальной службы посредничества и примирения — 33,1 тыс. грн;

Государственной инспекции энергетического надзора — 37,2 тыс. грн;

Государственной службы статистики — 38,7 тыс. грн;

Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры — 39,4 тыс. грн;

Государственного агентства лесных ресурсов — 39,4 тыс. грн.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE писала, что уровень зарплат в Украине продолжает сильно отставать от показателей у ближайших соседей из ЕС. При этом зарплата в Украине будет расти.

Также напомним, что в Украине будет не хватать 500 тыс. работников в 2025 году. Наибольшая нехватка будет среди квалифицированных рабочих.