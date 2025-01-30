Мінімальна зарплата в Україні — як змінилась за 20 років

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати, що є законодавчо встановленим гарантованим рівнем оплати праці, залишили на рівні попереднього року у зв'язку з обмеженими ресурсами бюджету. Проте за останні 20 років "мінімалка" суттєво зросла.

Це виплаває із закону про Державний бюджет на 2025 рік.

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Мінімальна зарплата у 2025 році

Мінімальна заробітна є рівнем, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівниками місячну норму робіт, відповідно до Кодексу законів про працю та закону "Про оплату праці". Розмір "мінімалки" на відповідний рік визначається Законом про "Держбюджет".

Згідно з нормами закону, на поточний бюджетний період мінімальна заробітна плата буде застосовуватися в розмірах і на умовах, що діяли станом на грудень попереднього бюджетного періоду.

Тобто весь 2025 рік місячна мінімальна зарплата в Україні буде становити 8 тис. грн.

Торік "мінімалку" підвищували двічі:

у січні вона зросла з 6,7 тис. грн до 7,1 тис. грн:

у квітні — ще на 900 грн, до 8 тис. грн.

Як змінилась "мінімалка" за останні 20 років

Так, якщо відстежити динаміку зміни мінімальної заробітної плати, то, наприклад, станом на квітень 2020 року, сума була на рівні 4,72 тис. грн.

Десять років тому мінімальна зарплата була значно нижчою. Згідно з держбюджетом на 2015 рік, "мінімалку" підвищували лише один раз через ситуацію в країні, що пов'язано з агресією Росії на сході України.

Зокрема, станом на січень вона становила 1,218 тис. грн, а з 1 вересня зросла до 1,37 тис. грн (13,1%).

Динаміка зарплат. Джерело: Мінфін

Водночас, 20 років тому українці отримували гарантоване забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні 332 грн (станом на кінець року). Так, тоді виплату підвищували чотири рази:

з 1.01.2005 по 31.03.2005 року — 262 грн (на 10,5%);

з 1.04.2005 по 30.06.2005 року — 290 грн (на 10,7%);

з 1.07.2005 по 31.08.2005 року — 310 грн (на 6,9%);

з 1.09.2005 по 31.12.2005 року — 332 грн (на 7,1%).

Динаміка зарплат. Джерело: Мінфін

Нагадаємо, за даними Державної служби зайнятості, середній рівень зарплати в країні становить 23 тис. гривень. Водночас, найвищі середні розміри оплати праці у Києві — 29 тис. гривень, у Дніпрі — 27 тис. гривень, у Харкові — 26 тис. гривень.

Також повідомляли, що в Україні найбільшу заробітну плату отримують військові. Проте серед прибуткових галузей є і невійськові, зокрема IT-сфера.