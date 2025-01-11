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Експерт спрогнозував невтішну ситуацію на ринку праці у 2025 році

11 січня 2025 17:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Робота в Україні та вакансії для ветеранів — ринку праці не вистачає працівників
Будівельник на об'єкті. Фото: Unsplash
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У 2025 році на ринку праці в Україні не буде вистачати понад пів мільйона працівників. Йдеться саме про кваліфікованих робітників.

Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі телеканалу "Київ 24".

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За словами Мірошниченка, ситуація на ринку праці вплинула на динаміку заробітних плат. Їхнє зростання на 14% перевищує темп зростання ВВП, який складає лише 4%.

"Якщо говорити про зарплати, то тут є декілька питань. По-перше, чому вони зростають? Це пов’язано із загостренням конкуренції між бізнесом за кваліфікованих працівників, а також зі зростанням цін та інфляцією. Але варто звернути увагу на кілька моментів. Зростання ВВП становить, умовно кажучи, 4%, тоді як зарплати збільшуються на 14%. З точки зору економістів, у цьому є питання. Зарплати повинні зростати швидше, ніж ВВП і ціни, але не в такій пропорції. Це аспект, який потребує уваги", — сказав він.

Експерт додав, що ще одним викликом є конкуренція між державним і приватним секторами за кадри. За даними досліджень, понад 60% військових після завершення служби планують змінити професію чи розпочати власну справу.

Мірошниченко наголошує на важливості професійної орієнтації та перекваліфікації, які стануть ключовими елементами реабілітації військових і допоможуть ветеранам знайти себе у нових сферах діяльності.

Нагадаємо, в Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто "чоловічими", зараз все частіше займаються жінки

Наразі роботодавці також продовжують активно шукати працівників на кадрових порталах. З-поміж великої кількості вакансій є низка пропозицій для людей похилого віку.

ВВП робота професії економіка працівники ринок праці вакансії

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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