Зарплати в Україні зростуть — у комітеті ВРУ розповіли, що буде з виплатами у 2025 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прокоментували Інфляційний звіт Національного банку з макроекономічним прогнозом на 2025-2027 роки. Хоч регулятор очікує зростання заробітних плат, однак оплата праці залишатиметься значно нижчою, аніж серед найближчих сусідів з Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів Ніна Южаніна у Telegram.

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Що очікується на ринку праці в Україні

Представниця фінансового комітету зазначила, що надалі диспропорції на українському ринку праці та обмеженість інвестицій у виробничий капітал будуть стримуючим фактором зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП).

Проте зайнятість та заробітні плати надалі зростатимуть. Поштовхом до цього залишатиметься дефіцит робітників та пожвавлення економіки.

За даними Державної служби статистики України, у 2024 році реальні заробітні плати перевищили рівень до повномасштабної війни в більшості сфер економіки.

Хоч Нацбанк очікує, що вони зростатимуть надалі, проте темпи дещо скоротяться порівняно з попередніми роками.

Також членкиня комітету ВРУ з питань фінансів зауважила, що за даними кадрових порталів, зарплати в Україні зросли у гривні, однак, якщо перевести виплати в американську валюту, то оплата праці суттєво впала через девальвацію нацвалюти.

"При цьому зазначу, що згідно з дослідженням OLX Робота з 2021 року у гривнях зарплата зросла на 13%, а в доларах зменшилась на 25%, а середній розмір заробітної плати в Україні значно нижчий, ніж серед наших найближчих сусідів з ЄС", — йдеться у повідомленні.

Оцінка ситуації з безробіттям

Як зазначила Южаніна, за прогнозами, офіційне безробіття в Україні зменшиться до близько 10–11% упродовж 2025-2027 років. Попри це, рівень буде залишатися вищим, ніж був до повномасштабної війни через кваліфікаційні та регіональні диспропорції на ринку праці.

За даними Міністерства економіки, станом на кінець минулого року без роботи в країні перебували майже 8 млн громадян. При цьому, ця кількість людей навіть не займалася пошуками роботи. У зв'язку з цим, уряд планує "активувати ці групи населення". Так, вже запроваджують багато програм для стимулювання громадян ставати більш конкурентоспроможними на українському ринку праці.

Нагадаємо, цьогоріч діють нові вимоги до індексації зарплат для підприємств, установ та організацій. Осучаснення виплат стартує з лютого, а не з січня, як було раніше.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році в Україні не вистачатиме 500 тис. працівників. Як повідомили у Конфедерації роботодавців, найбільша нестача фіксуватиметься серед кваліфікованих робітників.