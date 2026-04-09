Скільки зароблятимуть медики у 2026 році: в уряді розповіли

Зарплати медиків зростуть: коли їм почнуть платити по 35 000 грн

Дата публікації: 9 квітня 2026 19:40
У 2026 році лікарям в Україні платять у середньому 33 000 гривень. Та уряд планує збільшити виплати. Очікується, що виплати сягнуть позначку у 35 000 гривень. 

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, це може статися вже цього року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Детальніше про зарплати лікарів

На первинному рівні капітаційна ставка наразі становить 1 070 гривень. Збільшені зарплати почали отримувати сімейні лікарі й медичні сестри. Як підкреслив очільник МОЗ, крім фінансової мотивації, для медпрацівників важлива атмосфера у колективі.

"Це ті речі, над якими працює міністерство, щоб було якомога більше командної роботи і не нівелювалася роль медсестри в командній роботі. І зараз медичні сестри отримують все більше автономії, більше повноважень", — зауважив Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я роздумує над переведенням медичних сестер, які працюють у школах у заклади охорони здоров'я. Тоді вони надаватимуть школам послуги медичного обслуговування. Наразі зарплату цим медикам платять з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити новий механізм обчислення середньої зарплати. Зараз держава не враховує порядок не враховує особливості фізосіб-підприємців (ФОП). Йдеться про випадки, коли їм дозволили не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) задля догляду за дитиною, що унеможливлювало отримання страхових виплат.

Як повідомляли Новини.LIVE, що з 2026 року соцпрацівники почали отримувати більші зарплати. Так, їхні оклади зросли на 150%. Усе тому, що граничні розміри окладів тепер визначаються з додатковим коефіцієнтом підвищення 2,5. Ще Новини.LIVE розповідали, скільки заробляють зараз держслужбовці. Так, існують мінімальні та максимальні межі у виплатах. Найменша сума, яку їм можуть виплачувати — 3 328 гривень. 

медики гроші середня зарплата
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
