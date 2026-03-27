Зарплати держслужбовців: мінімальні оклади та премії у квітні

У квітні 2026 року працівникам державної служби нарахують заробітну плату з дотриманням вимог щодо чітко затвердженого розміру мінімального посадового окладу, премій та надбавок. Перегляду гарантованих виплат наступного місяця не очікується.

Про те, на які суми зможуть розраховувати держслужбовці, розповідають Новини.LIVE.

Мінімальні оклади держслужбовців у квітні

Виплата заробітної плати працівникам держаної служби у квітні поточного року відбуватиметься у рамках закону 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад". Серед іншого, він передбачає нарахування підвищеного рівня мінімального посадового окладу у 2026 році.

Правила нарахування заробітної плати працівників держслужби передбачають врахування кілька складових:

Стала зарплата, куди входить: посадовий оклад, надбавки за вислугу років та за ранг державного службовця. Варіативна зарплата, що складається: з місячної/квартальної премії залежно від особистого внеску до загального результату роботи держоргану, премії за результатом оцінювання за рік.

У квітні на посадові оклади держслужбовців встановлені мінімальні та максимальні межі. Найменше можуть нараховувати таким працівникам 8 320 грн. Цього року мінімальний оклад дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідний показник становить 3 328 грн.

Водночас розмір верхньої межі посадового окладу на посадах керівників державних органів, що відносяться до першого типу, юрисдикція яких охоплює всі регіони, не може перевищувати 15 мінімальних посадових окладів.

З огляду на це, держслужбовцям можуть максимально нарахувати 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Максимальні премії, доплати та надбавки

У квітні премія працівника державної служби не перевищуватиме законодавчо затверджений рівень. Йдеться про такі розміри:

місячна премія — 30% від окладу за місяць;

квартальна премія — 90% від окладу;

загальний розмір премій за рік — 30% фонду зарплати за рік.

Також передбачені надбавки до окладів за ранги. Вони мінімально становлять 200 грн, а максимально — 1 000 грн.

Передбачаються надбавки за вислугу років у розмірі 2% від окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не вище 30% окладу.

Можлива матеріальна допомога під час виходу у щорічну основну відпустку тривалістю у 30 календарних днів. Сума виплати дорівнює середньомісячній заробітній платі.

Часті питання

Як хочуть обмежити зарплати держслужбовців

У Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає встановлення "стелі" на місячну зарплату (грошове забезпечення) для чиновників держорганів, місцевого самоврядування, голів та членів виконавчих органів, керівників компаній. Пропонують суму, що не перевищує розмір місячного грошового забезпечення військовослужбовців, з урахуванням грошових винагород за бойові дії.

Яка буде мінімальна зарплата у квітні

Показник мінімальної зарплати у квітні не зазнає змін. Роботодавці мають гарантувати оплату праці наступного місяця на такому мінімально допустимому рівні:

52 грн — за погодинну працю (48 грн було у 2025 році);

8 647 грн — за місячну роботу (було 8 000 грн).

Після вирахування податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), українцям виплачуватимуть по 6 658 грн.