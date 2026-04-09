Главная Финансы Зарплаты медиков вырастут: когда им начнут платить по 35 000 грн

Дата публикации 9 апреля 2026 19:40
Сколько будут зарабатывать медики в 2026 году: в правительстве рассказали
Врач с пациентами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году врачам в Украине платят в среднем по 33 000 гривен. Но правительство планирует увеличить выплаты. Ожидается, что выплаты достигнут отметки в 35 000 гривен.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, это может произойти уже в этом году, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.

Подробнее о зарплатах врачей

На первичном уровне капитационная ставка сейчас составляет 1 070 гривен. Увеличенные зарплаты начали получать семейные врачи и медицинские сестры. Как подчеркнул глава Минздрава, кроме финансовой мотивации, для медработников важна атмосфера в коллективе.

"Это те вещи, над которыми работает министерство, чтобы было как можно больше командной работы и не нивелировалась роль медсестры в командной работе. И сейчас медицинские сестры получают все больше автономии, больше полномочий", — отметил Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения размышляет над переводом медицинских сестер, работающих в школах в учреждения здравоохранения. Тогда они будут предоставлять школам услуги медицинского обслуживания. Сейчас зарплату этим медикам платят из местных бюджетов.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут ввести новый механизм исчисления средней зарплаты. Сейчас государство не учитывает порядок не учитывает особенности физлиц-предпринимателей (ФЛП). Речь идет о случаях, когда им разрешили не платить единый социальный взнос (ЕСВ) для ухода за ребенком, что делало невозможным получение страховых выплат.

Как сообщали Новини.LIVE, что с 2026 года соцработники начали получать большие зарплаты. Так, их оклады выросли на 150%. Все потому, что предельные размеры окладов теперь определяются с дополнительным коэффициентом повышения 2,5. Еще Новини.LIVE рассказывали, сколько зарабатывают сейчас госслужащие. Так, существуют минимальные и максимальные пределы в выплатах. Наименьшая сумма, которую им могут выплачивать — 3 328 гривен.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
