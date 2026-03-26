Середня зарплата: в Україні хочуть змінити порядок обчислення

Людина дістає гроші з гаманця.

В Україні пропонують оновити механізм обчислення середньої заробітної плати, що необхідна для визначення розміру страхових. Зміни мотивують бажанням усунення правової невизначеності, забезпечення рівності прав для застрахованих осіб та розширення можливості отримання лікарняних і декретних для фізосіб-підприємців та інших груп самозайнятих осіб.

Відповідний проєкт постанови міститься на сайті Всеукраїнських об’єднань профспілок, пишуть Новини.LIVE.

Навіщо потрібні зміни у порядку обчислення середньої зарплати

З ініціативою переглянути механізм обчислення середньої заробітної плати виступив Пенсійний фонд України (ПФУ). Йдеться про проєкт постанови "Про затвердження Порядку надсилання повідомлення про виявлені порушення, вимоги про компенсацію суми страхової за листком непрацездатності, сформованим на підставі необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність", що внесе зміни порядку, затвердженого постановою уряду № 1266.

Як зазначається у пояснювальній записці, нинішній порядок не враховує особливості фізосіб-підприємців (ФОП), зокрема у ситуаціях, коли були звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у період догляду за дитиною, що унеможливлювало отримання страхових виплат.



Порядок визначає механізм обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим держсоціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для більшої кількості категорій громадян.

Проєкт змін пропонує розширити коло застрахованих осіб. До цього списку осіб планують віднести:

фізосіб-підприємців;

осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю;

членів фермерських господарств.

Що ще пропонують змінити

Також документ рекомендує доповнити перелік поважних причин, через які дні можуть виключатися з розрахункових періодів. Серед таких — періоди, коли громадяни під час догляду за дитиною до трьох років не здійснювали діяльність чи були звільнені від сплати єдиного соціального внеску.

Передбачається новий підхід до розрахунку доходів фізосіб-підприємців та громадян, що займаються незалежною професійною діяльністю. Його пропонують здійснювати за аналогією з роботодавцями з урахуванням особливостей сплати єдиного соціального внеску за себе.

Окрім того, новий проєкт уточнить порядок підтвердження права на надання виплат у разі паперового лікарняного:

сумісникам — у вигляді копії листка непрацездатності, засвідченої за основним місцем роботи;

особам, які не працюють за трудовим договором — у вигляді копії, засвідченої медзакладом.

Як хочуть змінити підход у визначенні мінімальної зарплати

Новий Трудовий кодекс у разі схвалення парламентом передбачатиме зміну "формули" мінімальної заробітної плати. Уряд пропонує запровадити чітку методологію, покликану наблизити підхід до європейських норм. Зміни передбачатимуть, що мінімальна зарплата стане похідною від середньої зарплатні в Україні, а конкретний відсоток визначатиме Кабмін на основі консультацій із партнерами.

Як визначається мінімальна зарплата у 2026 році

В Україні немає чіткої методології розрахунку розміру мінімальної зарплати. Щороку уряд самостійно затверджував її розмір на основі наявних фінансових ресурсів у проєкті закону про Держбюджет.

Проте такий підхід суперечить європейській практиці, оскільки директиви Євросоюзу передбачають потребу у чіткому визначенні показників і чинників, від яких залежить розмір "мінімалки".