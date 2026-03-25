Зарплати соцпрацівників: нові нюанси в оплаті праці у 2026 році

У 2026 році посадові оклади працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг, від роботи яких безпосередньо залежить доступність і якість підтримки людей, зросли. У Міністерстві соціальної політики дали роз’яснення нових норм постанови Кабінету міністрів про підвищення оплати праці.

Нові правила в оплаті праці у сфері соціальних послуг

Як зазначається, йдеться про застосування постанови уряду № 1750, що передбачає підвищення оплати праці працівників сфери надання соціального та реабілітаційного обслуговування.

Згідно з нормами постанови, під час визначення граничних розмірів окладів має застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення 2,5. У відомстві пояснили, що мається на увазі. Це означатиме зростання окладів приблизно на +150% проти колишніх сум.

Там зауважили, що такий коефіцієнт має поширюватися на всіх працівників, посади яких передбачаються штатними розписами для соцпрацівників та надавачів реабілітаційних сервісів, однак не стосується фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Оплату праці таких категорій громадян регулює окремою постанова уряду № 868.

Визначається оплата праці таких працівників на основі Єдиної тарифної сітки, галузевих умов, інших нормативно-правових актів.

Інші підвищення посадових окладів, передбачені іншими нормами (зокрема, за шкідливі умови праці), мають розраховуватися від окладу, що вже визначений з урахуванням коефіцієнта 2,5.

Як змінились оклади у соціальних працівників

Ініціатива з підвищення окладів покликана утримати професійні кадри і забезпечити розвиток соціальних та реабілітаційних послуг. Йдеться про такі зміни у розмірах окладів:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд) — до 20 607 грн (було 8 243 грн);

фахівець із соцроботи (12 тарифний розряд) — до 16 932 грн (було 6 773 грн);

молодша медична сестра (4 тарифний розряд) — до 10 145 грн (було 4 058 грн).



Часті питання

Чи є різниця між соцпрацівником та соцробітником

В Україні соціальне обслуговування можуть надавати соцпрацівники та соцробітники. Однак між ними є суттєва різниця. Соціальними працівниками називають фахівців із вищою освітою, робота яких полягає в організації, плануванні, аналізі та наданні соцпослуг. Тоді як соціальні робітники є фахівцями із середньою/спеціальною освітою, які безпосередньо надають побутові послуги та здійснюють догляд вдома.

Де знайти соцробітника для обслуговування

Громадяни, які потребують допомоги з боку соціальних робітників, повинні звернутися за отриманням таких послуг до найближчого Терцентру соціального обслуговування. Щоб отримати соцобслуговування, необхідно подати заяву, декларацію про доходи, довідку про стан здоров’я. На основі цього буде ухвалено рішення про призначення надання соцпослуг.