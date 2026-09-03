Робота без досвіду: яку зарплату пропонують українцям

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні роботодавці дедалі частіше готові наймати людей без досвіду. За рік медіанна зарплата у таких вакансіях зросла на 23% — до 29 000 гривень. Найбільше можливостей є у торгівлі, виробництві, логістиці, будівництві та сфері послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Work.ua.

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Скільки платять українцям без досвіду

За даними Work.ua, у липні 2026 року медіанна зарплата у вакансіях для кандидатів без досвіду становила 29 000 грн. Рік тому цей показник був на рівні 23 500 грн.

Тобто, за рік зарплатні пропозиції для новачків зросли на 23%.

Зросли й виплати у вакансіях для студентів. За рік зарплата у таких пропозиціях піднялася з 23 950 до 29 700 грн — приблизно на 24%.

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Кого готові брати на роботу без досвіду

Через дефіцит кадрів роботодавці дедалі частіше готові навчати працівників без попереднього досвіду та оцінювати кандидатів за базовими навичками й готовністю працювати.

Серед вакансій, де найчастіше можна знайти пропозиції для новачків:

продавці та консультанти;

касири;

працівники складів і логістики;

виробничі працівники;

кухарі та працівники закладів харчування;

кур'єри;

працівники сфери обслуговування;

представники робітничих професій.

В окремих випадках роботодавці пропонують навчання безпосередньо на робочому місці. Для компаній це можливість швидше закривати вакансії, а для кандидатів — отримати перший професійний досвід без тривалого пошуку роботи.

Чому роботодавці підвищують зарплати

Однією з головних причин залишається дефіцит працівників. У дослідженні Work.ua 68% опитаних компаній заявили, що за рік відчули його посилення.

Ситуацію додатково загострює скорочення кількості відгуків чоловіків віком 18-22 роки. За даними платформи, за рік їхня кількість зменшилася на 19% — із 16 712 до 13 483.

На цьому тлі компанії переглядають вимоги до кандидатів. У частині випадків роботодавцям простіше взяти працівника без досвіду та навчити його необхідних навичок безпосередньо під час роботи.

Чи реально отримувати 29 тисяч без досвіду

Медіанна зарплата у 29 000 грн не означає, що саме стільки отримуватиме кожен новачок. Це показник, який ділить зарплатні пропозиції у відповідній групі вакансій навпіл.

На реальний дохід впливають професія, місто, графік, кількість робочих годин, система бонусів та обов'язки. У частині вакансій зарплата може бути нижчою, тоді як у продажах, логістиці, виробництві або роботі за позмінним графіком пропозиції можуть бути вищими.

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