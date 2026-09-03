Работа без опыта: какую зарплату предлагают украинцам

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине работодатели все чаще готовы нанимать людей без опыта. За год медианная зарплата на таких вакансиях выросла на 23% — до 29 000 гривен. Больше всего возможностей есть в торговле, производстве, логистике, строительстве и сфере услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Work.ua.

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Сколько платят украинцам без опыта

По данным Work.ua, в июле 2026 года медианная зарплата по вакансиям для кандидатов без опыта составляла 29 000 грн. Год назад этот показатель был на уровне 23 500 грн.

То есть за год предложения по зарплате для новичков выросли на 23%.

Выросли и выплаты в вакансиях для студентов. За год зарплата в таких предложениях поднялась с 23 950 до 29 700 грн — примерно на 24%.

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Кого готовы брать на работу без опыта

Из-за дефицита кадров работодатели всё чаще готовы обучать сотрудников без предыдущего опыта и оценивать кандидатов по базовым навыкам и готовности работать.

Среди вакансий, где чаще всего можно найти предложения для новичков:

продавцы и консультанты;

кассиры;

работники складов и логистики;

производственные работники;

повара и работники заведений общественного питания;

курьеры;

работники сферы обслуживания;

представители рабочих профессий.

В отдельных случаях работодатели предлагают обучение непосредственно на рабочем месте. Для компаний это возможность быстрее заполнять вакансии, а для кандидатов — получить первый профессиональный опыт без длительного поиска работы.

Почему работодатели повышают зарплаты

Одной из главных причин остается дефицит работников. В исследовании Work.ua 68% опрошенных компаний заявили, что за год ощутили его усиление.

Ситуацию дополнительно обостряет сокращение количества откликов от мужчин в возрасте 18–22 лет. По данным платформы, за год их количество уменьшилось на 19% — с 16 712 до 13 483.

На этом фоне компании пересматривают требования к кандидатам. В некоторых случаях работодателям проще взять сотрудника без опыта и обучить его необходимым навыкам непосредственно в процессе работы.

Реально ли получать 29 тысяч без опыта

Медианная зарплата в 29 000 грн не означает, что именно столько будет получать каждый новичок. Это показатель, который делит зарплатные предложения в соответствующей группе вакансий пополам.

На реальный доход влияют профессия, город, график, количество рабочих часов, система бонусов и обязанности. По некоторым вакансиям зарплата может быть ниже, тогда как в сфере продаж, логистики, производства или при работе по посменному графику предложения могут быть выше.

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