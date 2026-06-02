Підробіток для школярів: які виплати гарантує трудове законодавство в Україні

Підліток, підробіток, гроші в руках.

Багато підлітків використовують канікули, як можливість для підробітку. Та перш ніж влаштуватись на роботу, потрібно знати, які привілеї гарантує неповнолітнім трудове законодавство. Зокрема щодо оплати праці.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Державної служби України з питань праці.

Як оплачують працю неповнолітніх

Працівникам віком до 18 років не можуть платити менше лише через вік. Якщо робота передбачає погодинну оплату, підліток має право отримувати стільки ж, скільки дорослі працівники тієї ж кваліфікації.

Особливі правила для школярів та студентів

Якщо учні шкіл або професійно-технічних навчальних закладів поєднують роботу з навчанням, зарплата виплачується:

за відпрацьований час;

або залежно від виконаної роботи.

Зарплата при відрядній роботі

У цьому випадку для неповнолітніх діють ті самі тарифи, що й для дорослих працівників. Крім того, закон передбачає додаткову гарантію. Неповнолітні можуть працювати за скороченим графіком, але оплата за невідпрацьовані години все одно рахується.

Зарплата не може бути нижчою за мінімалку

Це правило діє у тому випадку, якщо підліток повністю відпрацював місячну або годинну норму.

На що звернути увагу

Трапляється, що роботодавець намагається обійти закон і пропонує нижчу зарплату лише через вік працівника або уникає дотримання трудових гарантій. Такі дії однозначно порушують законодавство. Тож, перш ніж приступити до роботи, підліткам та їхнім батькам радять уважно вивчити умови трудового договору.

