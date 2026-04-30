Зарплати медиків в Україні зросли: кому і в яких регіонах платять найбільше у 2026 році

Працівники екстреної допомоги. Фото: Новини.LIVE, МОЗ. Колаж: Новини.LIVE

У Міністерстві охорони здоров’я констатують зростання заробітної плати працівників екстреної медичної допомоги та первинної ланки у 2026 році. У відомстві обіцяють забезпечити лікарям рівень оплати праці не нижче 35 000 грн, водночас у деяких регіонах середня зарплата вже сягає 63 900 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на оприлюднений аналіз оплати.

Зарплати працівників екстреної медичної допомоги

Як свідчать дані дослідження, у цій ланці медичної сфери фіксують стабільне зростання заробітних плат медпрацівників. Цьогоріч держава істотно збільшила фінансову підтримку екстреної меддопомоги: програма медичних гарантій передбачає загальну суму у 13,1 млрд грн, що на 2 млрд грн більше проти минулого року.

У середньому зарплата працівників швидкої допомоги зросла лише з початку року з 31 200 грн до 42 тис. грн (станом на березень).

Окремо держава підтримала медичні заклади, які працюють у більш складних умовах. Цьогоріч ввели коригувальний коефіцієнт 1,7 для сільської місцевості, також діє коефіцієнт 1,2 — для гірської. В областях активних бойових дій запровадили додаткову фінансову підтримку.

Читайте також:

З-поміж регіонів з найвищою середньою заробітною платою лікарів швидкої допомоги:

Херсонська область — 63 900 грн;

столиця України — 46 500 грн;

Донецька область — 45 900 грн.

Зокрема, на початку січня на Херсонщині в середньому такі працівники отримували 31 100 грн, у Донецькій — 28 400 грн. Також зросла оплата праці у Миколаївській області з 27 100 грн до 42 700 грн.

Підвищилась зарплата також парамедиків, фельдшерів та екстрених медичних техніків. У середньому парамедики найбільше отримують у таких областях:

у Херсонській — 45 000 грн (на 6 100 грн більше проти січня);

у Донецькій — 44 100 грн (на 11 900 грн проти січня).

Ситуація з оплатою праці у первинній меддопомозі

За оприлюдненими даними, цьогоріч Національна служба здоровʼя уклала договори з 2 610 надавачами первинної медичної допомоги, що забезпечило стабільність фінансування амбулаторій та центрів "первинки".

На цю ланку програмою медгарантій передбачається 29,5 млрд грн. Поточного року фінансування збільшилось на 5,2 млрд грн проти 2025-го. Підвищились виплати закладам та фонд оплати праці.

Згідно з аналізом, у середньому сімейні лікарі "первинки", у яких обсяг декларацій сягає 70% від оптимального обсягу практики, отримують 30 385 грн. Таким чином, навіть за наявності фінансового ресурсу оплата праці лікарів залежить від організації роботи медзакладу та обсягу декларацій.

Регіонально лідирують за рівнем зарплати лікарів первинної медичної допомоги такі області:

Закарпатська область — 37 700 грн;

місто Київ — 36 900 грн;

Кіровоградська область — 35 300 грн.

