Зарплаты медиков в Украине выросли: кому и в каких регионах платят больше всего в 2026 году

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты врачей выросли: где в среднем платят 63 900 грн

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 14:30
Работники экстренной помощи. Фото: Новини.LIVE, Минздрав. Коллаж: Новини.LIVE

В Министерстве здравоохранения констатируют рост заработной платы работников экстренной медицинской помощи и первичного звена в 2026 году. В ведомстве обещают обеспечить врачам уровень оплаты труда не ниже 35 000 грн, в то же время в некоторых регионах средняя зарплата уже достигает 63 900 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на обнародованный анализ оплаты.

Зарплаты работников экстренной медицинской помощи

Как свидетельствуют данные исследования, в этом звене медицинской сферы фиксируют стабильный рост заработных плат медработников. В этом году государство существенно увеличило финансовую поддержку экстренной медпомощи: программа медицинских гарантий предусматривает общую сумму в 13,1 млрд грн, что на 2 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.

В среднем зарплата работников скорой помощи выросла только с начала года с 31 200 грн до 42 тыс. грн (по состоянию на март).

Отдельно государство поддержало медицинские учреждения, которые работают в более сложных условиях. В этом году ввели корректирующий коэффициент 1,7 для сельской местности, также действует коэффициент 1,2 — для горной. В областях активных боевых действий ввели дополнительную финансовую поддержку.

Среди регионов с самой высокой средней заработной платой врачей скорой помощи:

  • Херсонская область — 63 900 грн;
  • столица Украины — 46 500 грн;
  • Донецкая область — 45 900 грн.

В частности, в начале января на Херсонщине в среднем такие работники получали 31 100 грн, в Донецкой — 28 400 грн. Также выросла оплата труда в Николаевской области с 27 100 грн до 42 700 грн.

Повысилась зарплата также парамедиков, фельдшеров и экстренных медицинских техников. В среднем парамедики больше всего получают в таких областях:

  • в Херсонской — 45 000 грн (на 6 100 грн больше по сравнению с январем);
  • в Донецкой — 44 100 грн (на 11 900 грн против января).

Ситуация с оплатой труда в первичной медпомощи

По обнародованным данным, в этом году Национальная служба здоровья заключила договоры с 2 610 поставщиками первичной медицинской помощи, что обеспечило стабильность финансирования амбулаторий и центров "первички".

На это звено программой медгарантий предусматривается 29,5 млрд грн. В текущем году финансирование увеличилось на 5,2 млрд грн против 2025-го. Повысились выплаты учреждениям и фонд оплаты труда.

Согласно анализу, в среднем семейные врачи "первички", у которых объем деклараций достигает 70% от оптимального объема практики, получают 30 385 грн. Таким образом, даже при наличии финансового ресурса оплата труда врачей зависит от организации работы медучреждения и объема деклараций.

Регионально лидируют по уровню зарплаты врачей первичной медицинской помощи такие области:

  • Закарпатская область — 37 700 грн;
  • город Киев — 36 900 грн;
  • Кировоградская область — 35 300 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинское правительство повысило денежную мотивацию работников госучреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" на 2027 год. В частности, у руководства оклад вырос до 48 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в Украине хотят изменить подход в индексации зарплаты работников в этом году. Правительство расширило перечень выплат, которые также будут подлежать осовремениванию в зависимости от уровня инфляции.

зарплаты деньги врачи
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации