Зарплаты медиков в Украине выросли: кому и в каких регионах платят больше всего в 2026 году

Работники экстренной помощи.

В Министерстве здравоохранения констатируют рост заработной платы работников экстренной медицинской помощи и первичного звена в 2026 году. В ведомстве обещают обеспечить врачам уровень оплаты труда не ниже 35 000 грн, в то же время в некоторых регионах средняя зарплата уже достигает 63 900 грн.

Зарплаты работников экстренной медицинской помощи

Как свидетельствуют данные исследования, в этом звене медицинской сферы фиксируют стабильный рост заработных плат медработников. В этом году государство существенно увеличило финансовую поддержку экстренной медпомощи: программа медицинских гарантий предусматривает общую сумму в 13,1 млрд грн, что на 2 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.

В среднем зарплата работников скорой помощи выросла только с начала года с 31 200 грн до 42 тыс. грн (по состоянию на март).

Отдельно государство поддержало медицинские учреждения, которые работают в более сложных условиях. В этом году ввели корректирующий коэффициент 1,7 для сельской местности, также действует коэффициент 1,2 — для горной. В областях активных боевых действий ввели дополнительную финансовую поддержку.

Среди регионов с самой высокой средней заработной платой врачей скорой помощи:

Херсонская область — 63 900 грн;

столица Украины — 46 500 грн;

Донецкая область — 45 900 грн.

В частности, в начале января на Херсонщине в среднем такие работники получали 31 100 грн, в Донецкой — 28 400 грн. Также выросла оплата труда в Николаевской области с 27 100 грн до 42 700 грн.

Повысилась зарплата также парамедиков, фельдшеров и экстренных медицинских техников. В среднем парамедики больше всего получают в таких областях:

в Херсонской — 45 000 грн (на 6 100 грн больше по сравнению с январем);

в Донецкой — 44 100 грн (на 11 900 грн против января).

Ситуация с оплатой труда в первичной медпомощи

По обнародованным данным, в этом году Национальная служба здоровья заключила договоры с 2 610 поставщиками первичной медицинской помощи, что обеспечило стабильность финансирования амбулаторий и центров "первички".

На это звено программой медгарантий предусматривается 29,5 млрд грн. В текущем году финансирование увеличилось на 5,2 млрд грн против 2025-го. Повысились выплаты учреждениям и фонд оплаты труда.

Согласно анализу, в среднем семейные врачи "первички", у которых объем деклараций достигает 70% от оптимального объема практики, получают 30 385 грн. Таким образом, даже при наличии финансового ресурса оплата труда врачей зависит от организации работы медучреждения и объема деклараций.

Регионально лидируют по уровню зарплаты врачей первичной медицинской помощи такие области:

Закарпатская область — 37 700 грн;

город Киев — 36 900 грн;

Кировоградская область — 35 300 грн.

