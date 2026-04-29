Головна Фінанси Індексація заробітної плати по-новому: що може змінитися

Дата публікації: 29 квітня 2026 14:30
Індексувати зарплати в Україні пропонують інакше: що хочуть змінити у 2026 році
Підрахунки на калькуляторі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні готують зміни у механізмі індексації заробітної плати працівників у 2026 році. Уряд доопрацював проєкт постанови, що уточнює виплати, які підлягатимуть перегляду, а також передбачає нові підходи у розрахунку сум.
 
Про те, що саме зміниться у відповідній процедурі, розповідає редакція Новини.LIVE.

Як пропонують індексувати зарплати в Україні

Йдеться про доопрацьований проєкт постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078, який з'явився на порталі Спільного представницького органу (СПО) репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок.   

Документ передбачає приведення у відповідність до чинних норм законодавства переліку грошових доходів населення, які підлягатимуть осучасненню та не належать до об'єктів індексації.

Проєкт акта пропонує визначити механізм нарахування індексації за таких обставин: 

  1. Роботу за понаднормовий час;
  2. Нарахування допомоги з безробіття за неповний місяць;
  3. Зростання тарифних ставок (посадового окладу) на основі додаткових коефіцієнтів та доплат непостійного характеру;
  4. Поновлення допомоги з безробіття;
  5. Призначення стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням розміру;
  6. У разі переходу із одного виду соцстипендії на інший. 

Окрім того, уряд визначив відповідальних за розрахунки індексів споживчих цін для здійснення індексації доходів населення.

Читайте також:

Чи чекати індексації зарплати у травні

Чинні норми українського законодавства дають право на осучаснення зарплати працівників за рахунок зростання рівня індексу споживчих цін (ІСЦ). Цей показник Державна служба статистики визначає та оприлюднює щомісяця. Він є свідченням середньої зміни вартості продукції/послуг та відображенням рівня інфляції/дефляції в країні.  

Можливість нарахування індексації може з'явитися тоді, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%.

На початку 2026 року відбулося обнулення індексації за попередній рік. У зв'язку з цим для права індексації випали перші три місяці (січень, лютий та березень). Уперше можливість здійснити індексацію могла виникнути у квітні у разі перевищення порогу індексу споживчих цін за лютий. Проте значення становило 101%, що нижче за необхідні 103%, а тому зарплату не індексували.

Згідно з новим показником індексу споживчих цін Держслужби статистики, він становив 102,7%, що також не дозволяє здійснити осучаснення виплат у травні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мінімальну зарплату з початку року встановили на рівні 8 647 грн, однак після сплати податків сума буде меншою. Відомо, як скоротиться зарплата у такому разі та яку суму отримають українці з 1 травня. 

Ще Новини.LIVE писали, що з травня виплата зарплати для працівників Держвиконавчої служби відбуватиметься по-новому, адже уряд змінив правила надання винагород до окладів. Очікується нарахування нових відсотків. 

зарплати виплати гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
