Зарплати у травні: кому Кабмін переглянув правила та відсотки винагород

Навесні 2026 року український уряд оновив правила надання винагород до посадових окладів для працівників Державної виконавчої служби. Зміни в підході нарахування нових відсотків мають запрацювати наступного місяця.

Новини.LIVE із посиланням на урядовий портал.

Відсотки та правила нарахування винагород держвиконавцям

Згідно з ухваленою Кабінетом міністрів постановою № 502, внесено зміни у порядок виплати винагород держвиконавцям. Згідно з документом:

переглянули пропорції розподілу виконавчого збору;

ввели чіткішу систему фінансової мотивації для рядових виконавців та керівників.

Оновлені правила передбачають, що держвиконавці почнуть отримувати до 40% від розміру виконавчого збору. Відповідна ставка передбачається для відділів держвиконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції. Виконавцям підрозділів примусового виконання рішень встановили інший рівень — 25% від стягненої суми.

Також врегулювали питання суми колективної винагороди для керівництва:

Начальникам відділів призначатимуть 4% від загальної збору, стягнутого підрозділом; Керівникам відділів примусового виконання — 3%; Заступникам передбачені 2% або по 1% залежно від їхньої кількості.

Серед інших новацій — керівникам, які самостійно ведуть виконавчі провадження, передбачена винагорода одразу за двома напрямами, що покликана посилити їхню зацікавленість у результатах: як управлінцям, і як безпосереднім виконавцям.

Передбачаються також організаційні зміни:

уніфікували підходи у діяльності відділів у Києві та регіонах;

спростили систему звітності щодо призначення винагород.

Такі зміни покликані зменшити адміністративне навантаження та зробити процес більш прозорим.

Нові правила запрацюють з першого числа місяця, що настає після офіційного опублікування постанови. Оновлена модель має посилити ефективність примусового виконання рішень та мотивацію працівників Державної виконавчої служби.

Кому ще ініціюють встановлення доплат до окладів

Вища рада правосуддя (ВРП) закликала підтримати додаткові коефіцієнти підвищення покладів працівників апаратів місцевих судів. Там наполягають, що уряд повинен забезпечити належне фінансування судової системи у період війни. Стабільне фінансування гарантуватиме незалежність суддів, безперервність діяльності та посилить довіру громадськості до судової системи.

Коефіцієнти підвищення окладів у разі схвалення урядом будуть залежати від рівня навантаження на суди:

на 20% перевищення навантаження — коефіцієнт 1,2;

на 100% перевищення навантаження — коефіцієнт 1,3;

на 200% перевищення навантаження — коефіцієнт 1,4.

