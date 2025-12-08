Середня зарплата у Києві у грудні 2025 року — в кого найбільші і найменші виплати

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Київ — це не тільки столиця України, а й економічний центр усієї країни. Місто завжди приваблювало людей з інших міст, які прагнули більш привабливих умов праці та кар'єрного зростання. Одним із найважливіших факторів, який змушує громадян переїжджати до Києва та шукати тут роботу — це рівень зарплати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві станом на грудень 2025 року.

Середня зарплата у Києві у грудні 2025

Як свідчать дані на одному із порталів з пошуку роботи, рівень середньої зарплати у Києві досягнув межі у 32 тисячі гривень. Примітно, що за рік вона зросла на 24%, а вакансій на ринку праці побільшало — на 28%.

У кого найбільші зарплати

Найбільший приріст зарплат за рік відбувся у бізнес-аналітиків. Їхня зарплатня зросла на 115% і наразі вони заробляють 70 тисяч гривень. Seo-спеціаліст почав заробляти на 82% більше — зараз це 50 тисяч гривень. А інженер з охорони праці, попри зростання заробітку на 67%, все одно отримує менше за інженера ОПС — 32,5 тисячі гривень проти 42,5 тисячі гривень.

На 57% зросла заробітна плата у електронщика. У грудні йому платять 55 тисяч гривень. Тоді як таргетолог отримує 70 тисяч гривень, адже його зарплата зросла 56%.

Якою є середня зарплата у Києві серед популярних вакансій у грудні:

Рієлтор — 90 тисяч гривень;

Менеджер з проєктів — 50 тисяч гривень;

Менеджер з продажу — 42,5 тисячі гривень;

Монтажник — 40 тисяч гривень;

Маркетолог — 40 тисяч гривень;

Логіст — 39 тисяч гривень;

Водій — 38 тисяч гривень;

Менеджер по роботі з клієнтами — 35 тисяч гривень;

Кухар — 35 тисяч гривень.

Зауважимо, що найменш оплачуваною у грудні 2025 року у Києві є посада музичного керівника — 17,5 тисячі гривень. При цьому їхня зарплата за рік зросла на 52%.

Раніше ми розповідали, що більшість роботодавців в Україні у 2025 році почали платити більше своїм працівника. Проте існує практика комбінування зарплат з бонусами. Дізнавайтесь також, скільки у 2025 році заробляють українці, які переїхали жити до Німеччини.