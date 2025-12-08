Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати киян — скільки платять роботодавці у грудні

Зарплати киян — скільки платять роботодавці у грудні

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:30
Середня зарплата у Києві у грудні 2025 року — в кого найбільші і найменші виплати
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Київ — це не тільки столиця України, а й економічний центр усієї країни. Місто завжди приваблювало людей з інших міст, які прагнули більш привабливих умов праці та кар'єрного зростання. Одним із найважливіших факторів, який змушує громадян переїжджати до Києва та шукати тут роботу — це рівень зарплати

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві станом на грудень 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Середня зарплата у Києві у грудні 2025

Як свідчать дані на одному із порталів з пошуку роботи, рівень середньої зарплати у Києві досягнув межі у 32 тисячі гривень. Примітно, що за рік вона зросла на 24%, а вакансій на ринку праці побільшало — на 28%. 

У кого найбільші зарплати

Найбільший приріст зарплат за рік відбувся у бізнес-аналітиків. Їхня зарплатня зросла на 115% і наразі вони заробляють 70 тисяч гривень. Seo-спеціаліст почав заробляти на 82% більше — зараз це 50 тисяч гривень. А інженер з охорони праці, попри зростання заробітку на 67%, все одно отримує менше за інженера ОПС — 32,5 тисячі гривень проти 42,5 тисячі гривень.

На 57% зросла заробітна плата у електронщика. У грудні йому платять 55 тисяч гривень. Тоді як таргетолог отримує 70 тисяч гривень, адже його зарплата зросла 56%.

Якою є середня зарплата у Києві серед популярних вакансій у грудні: 

  • Рієлтор — 90 тисяч гривень;
  • Менеджер з проєктів — 50 тисяч гривень;
  • Менеджер з продажу — 42,5 тисячі гривень;
  • Монтажник — 40 тисяч гривень;
  • Маркетолог — 40 тисяч гривень;
  • Логіст — 39 тисяч гривень;
  • Водій — 38 тисяч гривень;
  • Менеджер по роботі з клієнтами — 35 тисяч гривень;
  • Кухар — 35 тисяч гривень.

Зауважимо, що найменш оплачуваною у грудні 2025 року у Києві є посада музичного керівника — 17,5 тисячі гривень. При цьому їхня зарплата за рік зросла на 52%. 

Раніше ми розповідали, що більшість роботодавців в Україні у 2025 році почали платити більше своїм працівника. Проте існує практика комбінування зарплат з бонусами. Дізнавайтесь також, скільки у 2025 році заробляють українці, які переїхали жити до Німеччини

зарплати виплати робота гроші середня зарплата заробіток
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації