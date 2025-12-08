Видео
Главная Финансы Зарплаты киевлян — сколько платят работодатели в декабре

Зарплаты киевлян — сколько платят работодатели в декабре

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:30
Средняя зарплата в Киеве в декабре 2025 года — у кого самые большие и самые маленькие выплаты
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Киев — это не только столица Украины, но и экономический центр всей страны. Город всегда привлекал людей из других городов, которые стремились к более привлекательным условиям труда и карьерному росту. Одним из важнейших факторов, который заставляет граждан переезжать в Киев и искать здесь работу — это уровень зарплат.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата в Киеве по состоянию на декабрь 2025 года.

Читайте также:

Средняя зарплата в Киеве в декабре 2025 года

Как свидетельствуют данные на одном из порталов по поиску работы, уровень средней зарплаты в Киеве достиг предела в 32 тысячи гривен. Примечательно, что за год она выросла на 24%, а вакансий на рынке труда стало больше — на 28%.

У кого самые большие зарплаты

Наибольший прирост зарплат за год произошел у бизнес-аналитиков. Их зарплата выросла на 115% и сейчас они зарабатывают 70 тысяч гривен. Seo-специалисты начали зарабатывать на 82% больше — сейчас это 50 тысяч гривен. А инженер по охране труда, несмотря на рост заработка на 67%, все равно получает меньше инженера ОПС — 32,5 тысячи гривен против 42,5 тысячи гривен.

На 57% выросла заработная плата у электронщика. В декабре платят 55 тысяч гривен. Тогда как таргетолог получает 70 тысяч гривен, ведь у них зарплата выросла 56%.

Какова средняя зарплата в Киеве среди популярных вакансий в декабре:

  • Риелтор — 90 тысяч гривен;
  • Менеджер по проектам — 50 тысяч гривен;
  • Менеджер по продажам — 42,5 тысячи гривен;
  • Монтажник — 40 тысяч гривен;
  • Маркетолог — 40 тысяч гривен;
  • Логист - 39 тысяч гривен;
  • Водитель — 38 тысяч гривен;
  • Менеджер по работе с клиентами — 35 тысяч гривен;
  • Повар — 35 тысяч гривен.

Отметим, что наименее оплачиваемой в декабре 2025 года в Киеве является должность музыкального руководителя — 17,5 тысячи гривен. При этом их зарплата за год выросла на 52%.

Ранее мы рассказывали, что большинство работодателей в Украине в 2025 году начали платить больше своим работника. Однако существует практика комбинирования зарплат с бонусами. Узнавайте также, сколько в 2025 году зарабатывают украинцы, которые переехали жить в Германию.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
