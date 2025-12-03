Середня зарплата в Україні — в яких регіонах найбільше платять та що змінилося за рік

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Середня зарплата в Україні, як і будь-де, є одним із ключових індикаторів економічного настрою та соціального добробуту країни. Вона не лише відображає динаміку ринку праці, а й демонструє, як змінюються пріоритети роботодавців, попит на професії та фінансова стійкість домогосподарств.

Новини.LIVE розповідають, як змінився цей показник за рік та в яких регіонах ситуація із зарплатами найкраща.

Середня зарплата в Україні

У грудні 2025 року цей показник, за даними порталу Work.ua, становить 27 000 грн. Це на 20% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 208 584 вакансій, розміщених на платформі за останні 3 місяці.

У яких регіонах найбільше платять

Найвищий показник середньої зарплати у грудні зафіксований у Києві — 31 500 грн, що на 22% більше, ніж наприкінці 2024 року. В решті областей України ситуація така:

Львів — 28 500 грн (+21%);

Дніпро — 25 500 грн (+13%);

Ужгород — 26 500 грн (+18%);

Чернівці — 25 500 грн (+21%);

Одеса — 25 000 грн (+16%);

Івано-Франківськ — 25 000 грн (+16%);

Тернопіль — 25 000 грн (+25%);

Хмельницький — 24 500 грн (+23%);

Рівне — 24 000 грн (+20%);

Вінниця — 23 500 грн (+18%);

Черкаси — 23 200 грн (+18%);

Харків — 23 000 грн (+15%);

Луцьк — 22 500 грн (+15%);

Полтава — 22 500 грн (+18%);

Житомир — 22 000 грн (+19%);

Запоріжжя — 22 000 грн (+19%);

Чернігів — 20 700 грн (+19%);

Миколаїв — 20 500 грн (+8%);

Кропивницький — 20 000 грн (+14%);

Суми — 20 000 грн (+25%);

Херсон — 19 500 грн (+2%).

Тож найшвидшими темпами зростала зарплата в Тернополі та Сумах, в п'ятірці лідерів, крім столиці, також Хмельницький та Львів.

Чи планують роботодавці підвищувати зарплати

Генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк на події "Саміт СЕО 2025" від Forbes Ukraine розповів, що опитування роботодавців показали такі результати:

54% — хочуть підняти суми у 2026 році;

38% — розглядають таку можливість, однак ще не ухвалили остаточне рішення;

8% — не планують збільшувати зарплати.

На питання, чи змінювали компанії суми доходів своїх працівників у 2025 році, 50% респондентів відповіли ствердно. 13% опитуваних підняли зарплати для 75% співробітників, 11% — для 50-75% підлеглих, а 9% — взагалі не запроваджували нововведень.

Представники бізнесу під час перегляду грошового забезпечення працівників враховують такі критерії: ринкову вартість позиції (68%), бюджет компанії та фінансові можливості (60%), ефективність діяльності конкретної людини (52%), інфляцію та економічні фактори (46%).

